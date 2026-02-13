Новые стандарты качества управления домами обсудили в Оренбурге

В Оренбурге прошел круглый стол по вопросам ЖКХ. Участники обсудили качество управления многоквартирными домами в современных условиях.

Встреча состоялась в библиотеке имени Н.К. Крупской. Профессиональное сообщество искало способы повышения эффективности работы коммунальных служб.

Стратегия реформы жилого фонда

Депутат Елена Афанасова инициировала этот важный диалог. Проект «Школа ЖКХ» стал основной площадкой для обмена опытом.

Эксперты детально изучили семь ключевых вопросов повестки. Особое внимание уделили лицензированию УК и цифровизации платежных сервисов.

Законодательные изменения и надзор

Сенатор Андрей Шевченко выступил по видеосвязи. Он обозначил грядущие перемены в федеральном законодательстве на 2025–2026 годы.

Прокурор Руслан Медведев привел данные официальной статистики. За прошлый год ведомство получило около 6 тысяч жалоб на коммунальщиков.

Каждое четвертое обращение граждан признано юридически обоснованным. Поэтому надзорные органы усиливают контроль за деятельностью управляющих организаций.

Взаимодействие и ответственность сторон

Глава города Альберт Юмадилов отметил практическую пользу встречи. Прямой диалог поможет сократить дистанцию между властью и жителями.

Генеральный директор «Росводоканал Оренбург» Алексей Мостовой подчеркнул важность разделения зон ответственности. Комфорт жителей зависит от состояния внутридомовых сетей.

«Часто вода теряет свойства из-за старых труб в подвалах», — отметил Алексей Мостовой. Он призвал компании к системному сотрудничеству.

Перспективы развития отрасли

В завершение встречи участники обсудили безопасность использования газа. Новые правила оплаты энергоресурсов вступят в силу в 2026 году.

Представители ресурсоснабжающих организаций готовы обучать персонал управляющих компаний. Это должно повысить общее качество управления многоквартирными домами.

Площадка «Школы ЖКХ» поможет создать четкие дорожные карты. Совместные усилия экспертов направлены на создание прозрачной системы обслуживания жилья.