Китай оценивает производственный потенциал Оренбуржья

Делегация крупного промышленного холдинга из Китая посетила Оренбургскую область. Эксперты специализируются на выпуске высокоточного оборудования с ЧПУ.
Визит организовал Центр инвестиций из стран БРИКС. Главной целью стала оценка условий для локализации производства. Стороны намерены выстроить долгосрочное партнерство.
Локализация производства в Оренбуржье
Инвесторы осмотрели площадки в Орске, Оренбурге и Переволоцком районе. Особое внимание уделили инфраструктуре особой экономической зоны и логистике.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Розалия Кадырова представила гостям механизмы поддержки. Регион предлагает полное сопровождение инвестиционных проектов.
Технологический обмен и экспорт
На заводе «Уран» в поселке Переволоцком партнерам показали полный цикл сборки котлов. Предприятие активно экспортирует продукцию в Казахстан.
Исполнительный директор завода Александр Жирнов подчеркнул интерес гостей к мобильным котельным. Эти установки не имеют аналогов по уровню мобильности.
Китайские инженеры отметили технологическую оснащенность предприятия. Их впечатлил индивидуальный подход к сложным инженерным задачам на российском производстве.
Стратегическое партнерство БРИКС
Переговоры стали продолжением диалога, начатого в декабре 2025 года. Тогда в Москве представили инвестиционный портфель из 20 региональных проектов.
По данным Российско-Азиатского Союза промышленников, область стала приоритетом для инвестиций. Регион выгодно использует близость к государственной границе.
В заключение стороны наметили форматы взаимодействия. Развитая инфраструктура делает Оренбуржье стратегическим логистическим хабом для международного бизнеса.