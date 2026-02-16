Китай оценивает производственный потенциал Оренбуржья

Делегация крупного промышленного холдинга из Китая посетила Оренбургскую область. Эксперты специализируются на выпуске высокоточного оборудования с ЧПУ.

Визит организовал Центр инвестиций из стран БРИКС. Главной целью стала оценка условий для локализации производства. Стороны намерены выстроить долгосрочное партнерство.

Локализация производства в Оренбуржье

Инвесторы осмотрели площадки в Орске, Оренбурге и Переволоцком районе. Особое внимание уделили инфраструктуре особой экономической зоны и логистике.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Розалия Кадырова представила гостям механизмы поддержки. Регион предлагает полное сопровождение инвестиционных проектов.

Технологический обмен и экспорт

На заводе «Уран» в поселке Переволоцком партнерам показали полный цикл сборки котлов. Предприятие активно экспортирует продукцию в Казахстан.

Исполнительный директор завода Александр Жирнов подчеркнул интерес гостей к мобильным котельным. Эти установки не имеют аналогов по уровню мобильности.

Китайские инженеры отметили технологическую оснащенность предприятия. Их впечатлил индивидуальный подход к сложным инженерным задачам на российском производстве.

Стратегическое партнерство БРИКС

Переговоры стали продолжением диалога, начатого в декабре 2025 года. Тогда в Москве представили инвестиционный портфель из 20 региональных проектов.

По данным Российско-Азиатского Союза промышленников, область стала приоритетом для инвестиций. Регион выгодно использует близость к государственной границе.

В заключение стороны наметили форматы взаимодействия. Развитая инфраструктура делает Оренбуржье стратегическим логистическим хабом для международного бизнеса.