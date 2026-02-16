Оренбургские врачи применили инновационный метод хирургии

Врачи ООКБ им. В.И. Войнова совершили медицинский прорыв. Травматологи помогли пациентке оставить инвалидное кресло и снова начать ходить самостоятельно.

Женщина страдала от тяжелого гипертонуса мышц. Осложнения возникли после операции по замене коленных суставов. Долгое время она была лишена возможности передвигаться.

Уникальные методики лечения в действии

Специалисты столкнулись со сложным клиническим случаем. Для спасения функций конечностей медики применили авторскую технологию восстановления тканей.

Хирурги использовали особый способ микрохирургического шва сухожилия. Данная технология позволяет максимально точно и надежно восстанавливать поврежденные структуры организма.

Авторский подход к хирургии

Автором патента стал врач-травматолог Владимир Студенов. Его методика обеспечивает высокую прочность соединения тканей и ускоряет процесс реабилитации.

«Благодаря выверенным решениям и слаженной работе команды мы достигли блестящего результата», подчеркнул Студенов. Пациентка успешно прошла путь от кресла к первым шагам.

Кроме того, в 2025 году больница зарегистрировала пять патентов. Инновации врачей направлены на радикальное улучшение качества жизни людей после тяжелых травм.

Перспективы региональной медицины

Внедрение новых стандартов делает Оренбургскую областную больницу центром инноваций. Врачи стремятся повысить эффективность каждой лечебной процедуры.

В заключение отметим, что подобные операции станут доступнее для жителей региона. Разработки оренбургских медиков открывают новые горизонты в современной ортопедии.