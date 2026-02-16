Итоги массовой диспансеризации в Оренбуржье

В прошлом году 839 тысяч оренбуржцев завершили полное медицинское обследование. Масштабная кампания помогла врачам выявить опасные заболевания на ранних стадиях.

Своевременная диагностика позволила тысячам жителей региона оперативно начать лечение. Данная работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Профилактический медицинский осмотр: новые правила

Медики рекомендуют проходить чекап ежегодно для контроля состояния организма. Однако для граждан старше 40 лет регулярные визиты к врачу становятся обязательным условием.

Информацию о перечне анализов можно получить в поликлинике или на портале «Госуслуги». Кроме того, ветераны СВО теперь имеют право на приоритетное обслуживание.

Расширение программы обследований

С текущего года власти расширили программу бесплатных медицинских услуг. Врачи начали проводить оценку липидного профиля для более точного анализа здоровья граждан.

Теперь пациенты могут дополнительно проверить уровень холестерина в крови. Это позволяет заранее оценить риски развития опасных сердечно-сосудистых патологий.

Например, для удобства работающего населения медики возобновили выезды на предприятия. Специалисты проводят осмотры сотрудников непосредственно в организациях региона.

Забота о будущем региона

Регулярная проверка здоровья остается самым ценным вкладом в личное благополучие. Каждому жителю необходимо найти время для посещения медицинского специалиста.

«Бережное отношение к себе формирует стабильное будущее всего региона», — отмечают эксперты здравоохранения. Прохождение профилактического медицинского осмотра гарантирует сохранение трудоспособности населения.

В заключение добавим, что доступность медицины в области продолжает расти. Современная диагностика сегодня доступна каждому гражданину по полису ОМС.