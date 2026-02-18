Уровень реки Урал растет: Орск усиливает меры безопасности

Воды стало больше. В районе Орска уровень реки Урал поднялся на 9 сантиметров. Эти изменения зафиксировали местные гидрологи.

Специалисты объясняют динамику техническими причинами. Это прямой результат работы инженеров на гидроузле.

Увеличение сброса воды

Руководство Ириклинского водохранилища изменило режим работы. С 15 февраля сброс воды увеличился. Показатели выросли с 90 до 139 кубометров в секунду.

Это вынужденная и плановая мера. Резервуар необходимо освободить заранее. Так регион готовится встретить грядущий весенний паводок.

Однако лед теряет прочность. Власти выпускают срочные предупреждения для граждан. Выход на замерзшую поверхность сейчас крайне опасен.

Покрытие скрывает серьезные угрозы. Под снегом прячутся трещины и глубокие промоины. Любая прогулка может закончиться трагедией.

Эхо катастрофы 2024 года

Память о прошлом наводнении еще свежа. Паводок 2024 года разрушил привычную жизнь региона. Оренбург столкнулся с беспрецедентной природной стихией.

Критической точкой стал прорыв дамбы. Авария в Орске 5 апреля спровоцировала рекордный уровень реки Урал. Вода начала отступать лишь во второй половине месяца.

Инфраструктура получила колоссальный ущерб. Дороги и коммуникации требовали полной замены. Город долго возвращался к нормальному ритму.

Восстановление затянулось на годы. Ремонт защитных сооружений продолжался весь 2025 год. Власти также завершали процесс выплаты компенсаций пострадавшим.