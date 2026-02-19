Оренбуржец заплатит 140 тысяч за «Фиксиков»

Житель Оренбурга организовал интернет-продажу поддельных товаров. Он использовал образы персонажей популярного мультсериала без официального разрешения правообладателя.

Реализация нелицензионных товаров через онлайн-платформы влечет серьезные юридические последствия для малого бизнеса.

Правообладатель бренда «Фиксики» подал иск против предпринимателя. Компания защищала исключительные права на девять графических рисунков и товарные знаки проекта.

Нарушение авторских прав и финансовые последствия

Ответчик полностью признал свою вину в суде. Мужчина пояснил, что закрыл проект из-за низкой рентабельности. Его выручка составила всего 2500 рублей.

Однако отсутствие прибыли не освободило гражданина от ответственности. Суд Оренбурга строго подошел к вопросу защиты интеллектуальной собственности.

Инстанция взыскала 70 000 рублей за эксплуатацию авторских рисунков. Кроме того, аналогичную сумму назначили за незаконное использование товарных знаков.

Итоги судебного разбирательства

В заключение, общая сумма выплат превысила 140 тысяч рублей. В этот объем вошли штрафы и покрытие судебных издержек истца.

Данный прецедент подчеркивает риски при торговле контрафактными игрушками «Фиксики». Правообладатели активно мониторят рынок для защиты своих коммерческих активов.