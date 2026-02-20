Дроны МЧС начали мониторинг заснеженных кровель в Оренбурге

Сотрудники МЧС России и жилищной инспекции начали плановые зимние рейды. Эксперты проверяют состояние крыш на наличие опасных снежных масс и наледи.

Технологии для обеспечения безопасности

Для эффективной проверки специалисты применяют беспилотные летательные аппараты. Дроны быстро создают детальные фотоотчеты самых труднодоступных конструкций зданий.

Поэтому очистка крыш от снега становится более контролируемым процессом. Все зафиксированные нарушения инспекторы оперативно направляют в профильные ведомства.

После этого управляющие компании получают официальные предписания. Коммунальные службы обязаны устранить недостатки в кратчайшие сроки согласно регламенту.

Масштабы проверок и рекомендации жителям

На текущей неделе эксперты обследовали более 30 объектов. В список вошли жилые многоквартирные дома и важные социальные учреждения города.

Кроме того, представители МЧС призывают горожан к бдительности. «При обнаружении опасных козырьков немедленно свяжитесь с вашей обслуживающей организацией», — заявляют в ведомстве.

В заключение, при игнорировании заявок следует подавать жалобу в жилищную инспекцию. Своевременная очистка крыш от снега предотвращает несчастные случаи и повреждение имущества.