Южно-Уральская железная дорога обновила световую инфраструктуру в Оренбурге

В 2025 году железнодорожники завершили масштабную модернизацию наружных систем света. Проект охватил ключевые узлы, значительно улучшив освещение станции Оренбург.

Работы велись в рамках программы ОАО «РЖД» по внедрению ресурсосберегающих технологий. Переход на современные стандарты занял два года интенсивной технической работы.

Масштабная замена оборудования

Специалисты демонтировали устаревшие приборы, установив 1843 новых светодиодных светильника. Модернизированное освещение станции Оренбург стало ярче при сниженном энергопотреблении.

Новая система повысила уровень безопасности на посадочных платформах и переездах. Видимость улучшилась как на рабочих местах персонала, так и на пешеходных переходах.

Интеллектуальное управление светом

Главной особенностью проекта стала внедренная цифровая система контроля. Она позволяет управлять группами ламп удаленно, используя специальные сценарии работы оборудования.

Автоматика самостоятельно регулирует световой поток, опираясь на текущую ситуацию. Система также способна оперативно выявлять любые технические неисправности в режиме реального времени.

Экономия и производственный комфорт

Базовый режим работы учитывает время года и географическую широту региона. Светильники активируются строго по расписанию, исключая человеческий фактор и лишние траты.

Дежурный оператор может точечно настраивать яркость в конкретных зонах станции. Это создает комфортные условия для труда и максимально продлевает срок эксплуатации приборов.

В заключение добавим, что данный проект подтверждает стремление ЮУЖД к технологическому лидерству. Обновленное освещение станции Оренбург отвечает всем международным стандартам качества.