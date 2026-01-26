Почётный донор России в Оренбургской области: за что борются оренбургские доноры

Владельцы звания «Почётный донор России» в Оренбургской области добиваются от властей возврата отменённых льгот, прежде всего бесплатного проезда и скидок на ЖКУ.
Почётный донор России: какие льготы были
Статус «Почётный донор России» получают граждане, много лет регулярно сдающие кровь и её компоненты. Он подтверждает значимый вклад человека в систему здравоохранения.
Ранее в Оренбургской области обладателям этого звания предоставляли расширенный пакет льгот. В него входил бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте и компенсация 50% стоимости жилищно‑коммунальных услуг.
По словам доноров, эти меры помогали частично компенсировать затраты на дорогу и содержание жилья. Поэтому отказ от них они воспринимают как ухудшение условий поддержки.
Какие меры поддержки сохранились
Сейчас оренбургские почётные доноры России продолжают пользоваться федеральными гарантиями. Им положены ежегодный отпуск в удобное время, внеочередное оказание медпомощи и первоочередное право на льготные санаторные путёвки по месту работы.
Кроме того, доноры получают ежегодную денежную выплату. В 2025 году её размер для почётных доноров составлял около 18,2–18,7 тыс. рублей, сумма индексируется и не облагается НДФЛ.
Региональные власти подчёркивают, что эта выплата заменяет ряд прежних натуральных льгот. Однако сами доноры считают, что деньги не полностью компенсируют отменённый бесплатный проезд и скидки по ЖКУ.
Почему доноры требуют вернуть льготы
Инициативная группа обладателей звания «Почётный донор России» обратилась к депутатам и правительству области. Они просят восстановить льготы на общественный транспорт и частичную оплату коммунальных услуг.
Депутат Законодательного собрания Нурлан Мунжасаров поддержал обращение доноров. По его словам, в большинстве регионов страны похожие льготы продолжают действовать, и оренбургские доноры выглядят ущемлёнными на этом фоне.
Парламентарий отмечает, что люди, много лет бесплатно сдающие кровь, не должны терять ранее предоставленные гарантии. Он считает сложившуюся ситуацию «несправедливой» и призывает вернуться к более широкому пакету мер.
Позиция региональных властей
Запрос по этой теме направили в правительство Оренбургской области. Ответ подготовило региональное Министерство социального развития.
В ведомстве подтвердили, что бесплатный проезд, скидка на ЖКУ, льготные лекарства и бесплатное зубопротезирование были трансформированы в ежегодную денежную выплату. Чиновники указывают, что возврат прежних льгот потребует серьёзных дополнительных расходов бюджета.
По данным министерства, финансовые возможности региона сейчас ограничены. Поэтому вернуть одновременно и выплату, и прежний набор льгот в ближайшей перспективе будет крайне сложно.
Что предлагают для решения вопроса
Представители донорского сообщества и часть депутатов обсуждают возможные варианты компромисса. Среди идей — выбор между денежной выплатой и набором натуральных льгот или частичное восстановление бесплатного проезда.
На федеральном уровне также звучат предложения расширить перечень мер поддержки для почётных доноров. В отдельных законопроектах поднимается вопрос о возвращении транспортных льгот и дополнительных гарантий в регионах.
Однако окончательное решение остаётся за региональными властями. Пока доноры Оренбургской области продолжают направлять обращения и добиваться пересмотра действующей системы.