Почётный донор России в Оренбургской области: за что борются оренбургские доноры

Владельцы звания «Почётный донор России» в Оренбургской области добиваются от властей возврата отменённых льгот, прежде всего бесплатного проезда и скидок на ЖКУ.

Почётный донор России: какие льготы были

Статус «Почётный донор России» получают граждане, много лет регулярно сдающие кровь и её компоненты. Он подтверждает значимый вклад человека в систему здравоохранения.​

Ранее в Оренбургской области обладателям этого звания предоставляли расширенный пакет льгот. В него входил бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте и компенсация 50% стоимости жилищно‑коммунальных услуг.​

По словам доноров, эти меры помогали частично компенсировать затраты на дорогу и содержание жилья. Поэтому отказ от них они воспринимают как ухудшение условий поддержки.​

Какие меры поддержки сохранились

Сейчас оренбургские почётные доноры России продолжают пользоваться федеральными гарантиями. Им положены ежегодный отпуск в удобное время, внеочередное оказание медпомощи и первоочередное право на льготные санаторные путёвки по месту работы.

Кроме того, доноры получают ежегодную денежную выплату. В 2025 году её размер для почётных доноров составлял около 18,2–18,7 тыс. рублей, сумма индексируется и не облагается НДФЛ.

Региональные власти подчёркивают, что эта выплата заменяет ряд прежних натуральных льгот. Однако сами доноры считают, что деньги не полностью компенсируют отменённый бесплатный проезд и скидки по ЖКУ.

Почему доноры требуют вернуть льготы

Инициативная группа обладателей звания «Почётный донор России» обратилась к депутатам и правительству области. Они просят восстановить льготы на общественный транспорт и частичную оплату коммунальных услуг.​

Депутат Законодательного собрания Нурлан Мунжасаров поддержал обращение доноров. По его словам, в большинстве регионов страны похожие льготы продолжают действовать, и оренбургские доноры выглядят ущемлёнными на этом фоне.​

Парламентарий отмечает, что люди, много лет бесплатно сдающие кровь, не должны терять ранее предоставленные гарантии. Он считает сложившуюся ситуацию «несправедливой» и призывает вернуться к более широкому пакету мер.​

Позиция региональных властей

Запрос по этой теме направили в правительство Оренбургской области. Ответ подготовило региональное Министерство социального развития.​

В ведомстве подтвердили, что бесплатный проезд, скидка на ЖКУ, льготные лекарства и бесплатное зубопротезирование были трансформированы в ежегодную денежную выплату. Чиновники указывают, что возврат прежних льгот потребует серьёзных дополнительных расходов бюджета.​

По данным министерства, финансовые возможности региона сейчас ограничены. Поэтому вернуть одновременно и выплату, и прежний набор льгот в ближайшей перспективе будет крайне сложно.

Что предлагают для решения вопроса

Представители донорского сообщества и часть депутатов обсуждают возможные варианты компромисса. Среди идей — выбор между денежной выплатой и набором натуральных льгот или частичное восстановление бесплатного проезда.

На федеральном уровне также звучат предложения расширить перечень мер поддержки для почётных доноров. В отдельных законопроектах поднимается вопрос о возвращении транспортных льгот и дополнительных гарантий в регионах.

Однако окончательное решение остаётся за региональными властями. Пока доноры Оренбургской области продолжают направлять обращения и добиваться пересмотра действующей системы.