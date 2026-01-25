В Оренбурге ввели кратные штрафы за отсутствие водомеров

Компания «Росводоканал Оренбург» предупреждает абонентов о радикальном изменении правил начислений. С декабря 2025 года отсутствие действующих приборов учета обойдется потребителям значительно дороже.

Правительство ужесточило меры по стимулированию экономии ресурсов. Теперь владельцы жилья без счетчиков столкнутся с резким увеличением коммунальных расходов.

Резкое повышение коэффициентов

Согласно новому постановлению, повышающий коэффициент для помещений без ИПУ вырос с 1,5 до 3. Это решение вступило в силу 6 декабря 2025 года.

«Размер платы по нормативу теперь существенно превышает стоимость реального потребления», — заявляет коммерческий директор Алексей Марков. Данная норма касается и тех, кто использует неисправные приборы.

Обязательная поверка счетчиков воды

Межповерочный интервал для систем холодного водоснабжения составляет шесть лет. Контроль этих сроков является прямой обязанностью собственника жилого помещения.

Если поверка счетчиков воды просрочена, устройство признается неисправным. Первые три месяца начисления идут по средним показателям, затем применяется максимальный норматив.

Защита от мошенничества и сервис

Процедуру могут выполнять исключительно аккредитованные организации. Росводоканал рекомендует проверять разрешительные документы у исполнителей, чтобы избежать признания результатов недействительными.

Жители могут заказать комплексную услугу напрямую в водоканале. Специалисты компании самостоятельно оформят документы и передадут данные в расчетный центр.

В завершение отметим, что новые правила затронут и тех, кто не допускает проверяющих. Своевременная поверка счетчиков воды остается единственным способом избежать переплат в Оренбурге.