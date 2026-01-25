С Днем российского студенчества! Поздравление Управляющего директора «Уральской Стали»

Дорогие студенты!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Вы — наша перспективная опора, молодые профессионалы, от знаний и энергии которых зависит завтрашний день комбината, города и страны. Мы с большим вниманием и надеждой смотрим на ваши успехи, потому что верим – именно в ваших светлых головах сегодня рождаются передовые идеи, которые завтра мы вместе воплотим на производстве.

Каждое из ваших учебных заведений – это важнейшее звено в нашей общей цепи. Инженеры-металлурги, технологи, механики, электрики, строители – все специальности нужны нашему большому и сложному производству.

Мы высоко ценим крепкое партнёрство с нашими учебными заведениями – новотроицким филиалом НИТУ МИСИС, политехническим колледжем и строительным техникумом. Делаем всё возможное, чтобы ваше обучение было максимально продуктивным и современным и гордимся, что именно в Новотроицке растёт будущая инженерная и рабочая элита отрасли!

В этот праздничный день желаю вам, чтобы студенческие годы были наполнены не только упорной учёбой, но и яркими моментами, верной дружбой и вдохновением. Стремитесь к знаниям, не бойтесь трудных задач, смело воплощайте свои идеи в жизнь! Помните, что Уральская Сталь – это ваш надёжный партнёр, который верит в вас и ждёт после диплома.

Управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв