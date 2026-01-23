В общественном транспорте Оренбурга внедрили бесконтактную оплату

Муниципальное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» расширяет способы расчета. Теперь пассажиры могут использовать приложение Яндекс.Go для покупки билетов онлайн.
Новая цифровая опция также доступна в автобусах компании «Лидерком». Технология упрощает процесс поездки и сокращает время взаимодействия с водителем или кондуктором.
Инструкция по использованию сервиса
Для проведения транзакции пользователю необходимо активировать Bluetooth на своем смартфоне. Система автоматически распознает номер транспортного средства при входе в салон.
После запуска Яндекс.Go нужно перейти в раздел «Транспорт». Там пассажир выбирает соответствующий маршрут, подтверждая списание средств с привязанной банковской карты.
Пошаговый алгоритм покупки билета
Процесс занимает меньше минуты и включает пять простых этапов. Сначала откройте мобильное приложение и выберите вкладку транспортных услуг.
Затем нажмите кнопку «Купить билет» и укажите нужный вам автобус. Электронный документ мгновенно сохранится в личном профиле в специальном разделе билетов.
Правила подтверждения поездки
Специалисты подчеркивают, что оплата проезда в Оренбурге через смартфон должна происходить сразу после посадки. Это гарантирует наличие активного чека при проверке.
«Билет формируется автоматически в цифровом формате», — подтверждают представители перевозчиков. Такой метод оплаты повышает прозрачность платежей и комфорт городских поездок.