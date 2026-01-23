В общественном транспорте Оренбурга внедрили бесконтактную оплату

Муниципальное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» расширяет способы расчета. Теперь пассажиры могут использовать приложение Яндекс.Go для покупки билетов онлайн.

Новая цифровая опция также доступна в автобусах компании «Лидерком». Технология упрощает процесс поездки и сокращает время взаимодействия с водителем или кондуктором.

Инструкция по использованию сервиса

Для проведения транзакции пользователю необходимо активировать Bluetooth на своем смартфоне. Система автоматически распознает номер транспортного средства при входе в салон.

После запуска Яндекс.Go нужно перейти в раздел «Транспорт». Там пассажир выбирает соответствующий маршрут, подтверждая списание средств с привязанной банковской карты.

Пошаговый алгоритм покупки билета

Процесс занимает меньше минуты и включает пять простых этапов. Сначала откройте мобильное приложение и выберите вкладку транспортных услуг.

Затем нажмите кнопку «Купить билет» и укажите нужный вам автобус. Электронный документ мгновенно сохранится в личном профиле в специальном разделе билетов.

Правила подтверждения поездки

Специалисты подчеркивают, что оплата проезда в Оренбурге через смартфон должна происходить сразу после посадки. Это гарантирует наличие активного чека при проверке.

«Билет формируется автоматически в цифровом формате», — подтверждают представители перевозчиков. Такой метод оплаты повышает прозрачность платежей и комфорт городских поездок.