В Оренбурге сообщили об исчезновении писателя Андрея Саблина в зоне СВО

Известный литератор и медиаменеджер Андрей Саблин перестал выходить на связь после отправки на фронт. Семья и коллеги мастера слова из Оренбурга надеются на его скорое возвращение домой.

Журналист Андрей Саблин пропал без вести

Оренбургское сообщество обеспокоено судьбой своего выдающегося представителя. Андрей Саблин отправился в зону СВО осенью 2025 года.

Последний раз автор выходил на контакт с близкими в середине ноября. С 1 декабря официальные источники признали его пропавшим без вести.

19 января писателю исполнилось 59 лет. Этот день рождения он встретил в статусе бойца, чья судьба остается неопределенной.

Творческий путь и наследие

Андрей Саблин десятилетиями формировал медийный ландшафт региона. Он стоял у истоков молодежного телевидения и руководил крупными издательскими проектами.

Коллеги знают его как автора глубоких краеведческих исследований. Его книга «Bettersburg» получила признание на федеральном уровне в 2024 году.

Журналист также активно вел популярный блог «Старый Оренбург». Там он делился редкими кадрами и историями из прошлого родного города.

Деятельность в общественной сфере

Помимо творчества, оренбургский журналист защищал права местных предпринимателей. Он занимал пост омбудсмена в области коммуникаций и медиатехнологий.

В 2024 году его пьеса о Иване Аркадьевиче покорила театральные подмостки. Спектакль по этому произведению успешно поставили на сцене во Владивостоке.

Сегодня волонтерские организации продолжают поиски пропавшего литератора. Друзья и близкие Андрея Саблина верят в благополучный исход.