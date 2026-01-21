В Оренбуржье внедряют новые стандарты поддержки семей

В декабре 2024 года центр «Гармония» запустил методическую службу «Дети в семье». Этот проект создает комплексную систему сопровождения для родителей и их детей.

Главная цель службы — предотвратить попадание несовершеннолетних в государственные учреждения. Эксперты стремятся сохранить целостность семьи или ускорить возвращение ребенка домой.

Развитие сети родительских клубов

Инфраструктура проекта объединяет пять профильных направлений. Клубы предлагают подготовку к материнству, развитие детей и профессиональные психологические консультации для граждан.

На данный момент в регионе работают 59 родительских объединений. Власти планируют открыть еще 30 площадок. Проект охватил уже 1,4 тысячи участников.

Стационарозамещающие технологии в действии

Для реализации семьесберегающего подхода учреждения внедряют новые форматы. Три реабилитационных центра области открыли группы дневного пребывания на бесплатной основе.

Эти группы посещают школьники из семей в трудной ситуации и дети с инвалидностью. Кроме того, организованы специальные 18-дневные заезды для комплексной реабилитации.

В 2025 году специалисты провели 34 таких заезда. Программа обеспечила качественную помощь для 132 детей. Это важный этап программы поддержка семей Оренбуржья.

Запуск Семейного многофункционального центра

С 1 декабря 2025 года в центре «Гармония» заработал Семейный МФЦ. Новое подразделение стало ключевым элементом региональной системы социальной защиты населения.

«Мы внедрили принцип «одного окна» для оперативного решения проблем», — отмечают специалисты центра. Такой подход значительно упрощает получение социальных и образовательных услуг.

Особое внимание сотрудники уделяют молодым семьям в сложных обстоятельствах. СМФЦ гарантирует доступность психологической помощи и юридической поддержки для каждого обратившегося.