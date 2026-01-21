В Оренбургской области отмечен двукратный рост вирусных инфекций

После завершения новогодних каникул Оренбургская область столкнулась с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. Число заражений гриппом и ОРВИ увеличилось в два раза.

Специалисты связывают всплеск с возвращением граждан в офисы и школы. Концентрация людей в коллективах способствовала быстрому распространению сезонных вирусов среди населения региона.

Доминирование штамма гриппа A

Согласно данным лабораторного мониторинга, в регионе продолжает преобладать вирус гриппа A(H3N2). Этот штамм остается основным возбудителем в текущем эпидемическом сезоне.

При этом доля COVID-19 в общей структуре респираторных инфекций остается минимальной. На данный момент она составляет всего 0,6% от всех зафиксированных случаев.

Рекомендации по профилактике и контролю

Управление Роспотребнадзора призывает жителей проявлять повышенную бдительность. Ведомство рекомендует регулярно мыть руки и систематически проветривать рабочие и жилые помещения.

Помимо гигиены рук, важна дезинфекция гаджетов и поверхностей. Эксперты советуют ограничивать контакты с людьми, имеющими явные признаки простудных заболеваний.

Риски самолечения и осложнений

Сотрудники ведомства предостерегают от попыток лечиться самостоятельно. Своевременное обращение за профессиональной медицинской помощью критически важно при появлении первых симптомов болезни.

«Перенесение вируса «на ногах» провоцирует опасные осложнения в будущем», — подчеркивают представители ведомства. Медицинское вмешательство необходимо для предотвращения тяжелых последствий.

В заключение отметим, что Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области сохраняет полный контроль над ситуацией. Мониторинг динамики заболеваемости продолжается в ежедневном режиме.