«Техгаз» Наращивает Производство Промышленного Гелия

Оренбургская компания «Техгаз» успешно завершила масштабный проект модернизации. Предприятие увеличило производство промышленного гелия благодаря стратегическому партнерству с государством. Финансирование обеспечил Фонд развития промышленности, предоставив льготный заем.

Технологический прорыв и производство промышленного гелия

Завод внедрил передовое оборудование специального назначения. Новые высокотехнологичные установки значительно повышают эффективность переработки сырья. Следовательно, компания оптимизировала ключевые производственные процессы.

Газообразный гелий востребован крупнейшими федеральными корпорациями. «Техгаз» обеспечивает поставки для машиностроения и научных центров. Кроме того, продукция критически важна для медицины. Космическая и электротехническая отрасли также зависят от этих ресурсов.

Экономический эффект и перспективы

Растущий спрос диктует необходимость изменений. Алексей Шарыгин, министр промышленности и энергетики Оренбургской области, подчеркнул позитивную динамику рынка.

«Востребованность оренбургской продукции растет на федеральном уровне. Это побуждает бизнес к обновлению мощностей. В результате повышается производительность труда и создаются новые рабочие места», — отметил министр.

Льготные займы и субсидии стимулируют импортозамещение. Региональные меры поддержки направлены на цифровую трансформацию и внедрение инноваций. В конечном итоге, это укрепляет экономику области.

В 2025 году Фонд развития промышленности региона выдал 18 займов. Общая сумма финансирования составила 400 миллионов рублей. С 2019 года предприятия Оренбуржья получили поддержку в размере 2,7 миллиарда рублей.