В Оренбурге восстановят легендарную «летку» имени Юрия Гагарина

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, Глава Оренбурга Альберт Юмадилов и министр архитектуры Мария Стручкова осмотрели бывшее летное училище. Власти инициировали масштабное восстановление летного училища.

Жители региона неоднократно просили вернуть исторический объект молодежи. Поэтому руководство области решило создать здесь современный образовательный кампус.

Проект объединит исторические традиции и инновации. Старая «летка» вновь примет студентов. Это решение станет ключевым этапом развития городской среды.

Проект по восстановлению летного училища в Оренбурге: фасад исторического здания на Советской

▎Планы на восстановление летного училища и текущее состояние

Техническая экспертиза подтвердила надежность основных конструкций здания. Однако сегодня состояние объекта требует серьезного вмешательства. Специалисты полностью заменят кровлю и перекрытия.

Кроме того, рабочие проведут капитальный ремонт инженерных сетей. Важно не просто восстановить стены. Необходимо наполнить пространство новым смыслом для качественного обучения.

Власти уже подготовили концептуальные идеи для развития площадки. Поэтому работа начнется в ближайшее время. Проект обеспечит студентов современными аудиториями.

▎Историческое наследие на улице Советской, 1

Зданию на улице Советской, 1, исполняется 152 года. Это первое пятиэтажное сооружение Оренбурга XIX века. Оно обладает уникальной архитектурной и военной историей.

В разные годы здесь располагались кадетский корпус и военные школы. Именно в этих стенах учился первый космонавт Юрий Гагарин. Его обучение проходило в 1955–1957 годах.

В 2034 году мир отметит столетие со дня рождения космонавта. К этому юбилею здание вновь станет альма-матер для талантов. Администрация приложит все усилия для реализации.