На Уральской Стали отлили уникальную габаритную деталь

На комбинате «Уральская Сталь» (вместе с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») разработали уникальную технологию производства и отлили заготовку корпуса перспективного контейнера для коммерческих реакторов.

Отливка весит свыше 115 тонн, выполнена из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), полностью соответствует требованиям технических условий для изделий такого ответственного назначения.

Это первая в истории российской металлургии отливка такой массы из ВЧШГ. Ранее подобные решения поставлялись зарубежными производителями.

В будущем планируется использование этой технологии при серийном изготовлении контейнеров для: транспортировки и длительного хранения отработанного ядерного топлива и остеклованных радиоактивных отходов.

Разработанная технология позволит специалистам комбината также осваивать и другие типы крупногабаритных отливок из: • ВЧШГ • серого чугуна • стали массой вплоть до 200 тонн.