Народные приметы февраля: полный календарь

Лютень или Бокогрей: Как народные приметы февраля предсказывают будущее

Москва — Февраль остается самым противоречивым месяцем в году. Суровые морозы здесь соседствуют с первым весенним теплом. Столетиями крестьяне собирали народные приметы февраля, чтобы планировать полевые работы.

Зимняя логика и прогнозы на лето

Месяц «лютень» часто диктует погоду на весь год. Если февраль выдался сухим и холодным, август будет жарким.

Существует прямая связь между зимней стужей и весенним теплом. Теплый февраль предвещает затяжные весенние холода. Кроме того, дождливый финал зимы сулит сырое лето.

Первая декада: Встреча с весной

1 февраля отмечают день Макара-весноуказчика. Именно эта дата задает тон всему грядущему сезону. Ясное небо сулит ранний приход тепла. Напротив, метель в этот день означает долгую зиму.

4 февраля наступает Тимофей Полузимник. В это время ровно половина зимы остается позади. Следите за солнцем: если оно ярко светит в полдень — весна наступит быстро.

6 февраля называют днем Аксиньи-полузимницы. Народ верил: какова Аксинья, такова и вся весна. Ясная погода обещает благодатный теплый сезон.

Вторая декада: Решающие дни

Середина месяца наполнена важными наблюдениями. 10 февраля, в Ефремов день, сильный ветер предвещает холодный и сырой год.

14 февраля, в день святого Трифона, внимание приковано к звездам. Множество ярких звезд ночью указывает на позднюю весну. Зима в такие годы не спешит уходить.

Сретение: Главный рубеж зимы

15 февраля — Сретение Господне. Это ключевая дата, когда Зима встречается с Весной. Народные приметы февраля придают этому дню особое значение.

Оттепель на Сретение обещает богатый урожай пшеницы. Если же утром идет снег, первыми взойдут ранние хлеба. Ясный рассвет гарантирует полные закрома осенью.

Масленица и финал февраля

В 2026 году Масленичная неделя начнется 24 февраля. Это время шумных гуляний и проводов холодов. Мороз перед праздником — добрый знак теплого лета.

29 февраля, в високосный год, считается опасным временем. Традиции не рекомендуют работать или выходить из дома. Люди верят, что этот день приносит неудачи.

В заключение, следите за сосульками в конце месяца. Длинный лед обещает долгую весну. Народные приметы февраля остаются уникальным инструментом понимания природы.

Приметы по дням февраля

Ниже приводится подробный календарь примет по каждому дню:

Дата День Приметы 1 февраля Макарьев день Какова погода первого числа, таков и весь февраль. Если капель — верь в раннюю весну. Сны вещие. Температура тепла — ранняя весна. 2 февраля Ефимия На Ефимия в полдень солнце — ранняя весна. Завизжит метелица — всю неделю прометелится. Погода показывает весеннее настроение. 3 февраля (по приметам) Если ясная заря — ждите мороза. Красный закат — к морозному ясному дню. 4 февраля Тимофей Полузимник Половина зимы пройдена. Снег на деревьях — к теплу. Если в полдень солнце видно — весна ранняя. 5 февраля Агафия Если мороз и светит солнце — август жаркий. Если вода поднимается в реке — к морозу. 6 февраля Аксинья-полузимница Переломный день. Какова Аксинья — такова и весна. Редкие звезды — к непогоде, частые — к теплу и снегу. 7 февраля (по приметам) Каков день с утра до полудня — такова первая половина будущей зимы. С полудня до вечера — вторая половина. 8 февраля (по приметам) Собака свертывается калачиком — к ведру (ясной погоде). Красный огонь в печи — к морозу. 9 февраля (по приметам) Облака идут против ветра — к снегу. Рогатый скот сучит ногами — ожидай снежного дня. 10 февраля Ефремов день Ветер — к сырому, холодному году. Ветредуи — к сырому лету. 11 февраля (по приметам) Снежные хлопья крупные — к оттепели. Холодная погода — август жаркий. 12 февраля (по приметам) Гусь или ворона нос под крыло прячет — к холоду. Сильный ветер — весна, лето, осень дождливыми будут. 13 февраля (по приметам) Вода заполнила прорубь до края, но на лед не вышла — ждите мороза. Млечный путь полон звезд — к ведру. 14 февраля Трифонов день На Трифона звездисто — к поздней зиме. Звездное небо ночью — весна затяжная. 15 февраля Сретение Господне Главный день месяца. Какова погода — такова вся весна. Капель — урожай пшеницы. Звездное небо или снег — позднее весна. 16 февраля (по приметам) Над рекой стелется пар — к холодам. Ночью был иней — днем оттепели не будет. 17 февраля Никола Студеный Туман высоко — к хорошей погоде. Ветки ели вниз сгибаются — к снегопаду. Время звериных свадеб. 18 февраля Агафья-коровница Снег в морозный день — к потеплению. Морозы предвещают бурную весну, сухое жаркое лето. Защита скота от болезней. 19 февраля Вукол Телятник Морозы — бурная весна, сухое жаркое лето. Золотистая заря и фиолетовый горизонт — к хорошей погоде. 20 февраля (по приметам) Куры рано на насест — к холодам. Облака синего цвета — к теплой погоде. 21 февраля Захарий Серповидец Луна большая, красноватая ночью — к оттепели. Сильные морозы — короткая зима. 22 февраля (по приметам) Если холодно — март будет теплым. Температура в лесу на возвышенностях — к ветру и снегу. 23 февраля Прохор Вороны на верхних ветках чистятся — к снегопаду. Лошадь ложится на землю — к теплу и снегу. 24 февраля Власий (Масленица) Власьевские морозы — последние зимние морозы. Много снега — скоро весна. Большие сугробы — много зелени в мае. 25 февраля (Масленица) Воробьи дружно чирикают — к оттепели. Холодный день — к теплому марту, ранней весне. 26 февраля (Масленица) Солнце восходит столбом — к холодам. Ясно в полдень — ясно вечером. 27 февраля (Масленица) Хорошая погода — к крепким морозам. Тучки в одну кучку — к ненастью. 28 февраля (Масленица/Прощеное воскресенье) Большая прибавка воды в реках — к хорошему сенокосу. Толстые сосульки — к затяжной весне. 29 февраля (Високосный день) Редкий день. Не следует работать — к несчастью. Не выходить из дома — народное поверье.

Важнейшие приметы февраля

Приметы-предвестники весны:

Если на Макария (1 февраля) метет метель — такой будет погода весь февраль

Какова Аксинья (6 февраля) — такова вся весна

На Сретение (15 февраля) погода показывает весеннее состояние

Чем холоднее последняя неделя февраля — тем теплее будет март

Приметы-предвестники лета и урожая:

Морозный февраль — благоприятное лето, хороший урожай

Сухой и холодный февраль — жаркий август

Теплый февраль — холодная весна и плохой урожай

Много инея в феврале — много меда летом

На Сретение ветер — плодородие фруктовых деревьев, ягод и урожай

На Масленицу большие сугробы и много сосулек — урожайный год

Приметы последних морозов:

Народ различал три основных периода морозов в феврале: тимофеевские морозы (4 февраля), сретенские морозы (15 февраля) и власьевские морозы (24 февраля). Власьевские морозы считались завершающими зиму, заканчивающими холода.

Магические аспекты февраля:

День святого Макара (1 февраля) с давних пор был благоприятен для заговоров и привлечения достатка в дом. Выходя из дома, люди говорили: «Из дома иду барином, а вернусь в дом боярином». На Сретение существовал обряд, направленный на исполнение желаний через воду, которую обносили вокруг дома.

Февраль — месяц переходной, когда победа над зимой еще не полная, но уже вполне очевидна. Приметы этого месяца помогали нашим предкам не только планировать хозяйственную деятельность, но и подготавливаться к весне — самому плодородному сезону года.