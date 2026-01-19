Дневник амбиций: В суде раскрыты личные записи экс-министра Самбурского

В Ленинском районном суде состоялось резонансное заседание. Прокуратура обнародовала содержимое записной книжки бывшего министра природных ресурсов региона.

Планы на обогащение и связи

Следствие трактует эти записи как исповедь родителям. В тексте чиновник откровенно описывал свои карьерные и финансовые ожидания от работы в Оренбуржье.

Дело экс-министра Александра Самбурского обрело новые детали. «Я считал это шансом устроить жизнь», — зачитал прокурор фрагмент из дневника подсудимого.

Бывший чиновник планировал «обрасти связями» и накопить значительный капитал. В записях также упоминается желание приобрести элитную недвижимость и загородный дом.

Контроль над активами и лизинг

Особое внимание обвинение уделило строкам о бизнесе. Самбурский упоминал намерение получить контроль над компанией, принадлежащей депутату Андрею Стрепкову.

Речь идет об «Оренбургской губернской лизинговой компании». По версии следствия, именно за покровительство этой фирме министр получал незаконные вознаграждения.

В планах фигуранта также значилось управление местным аэропортом. Эти записи подкрепляют версию обвинения о корыстных мотивах действий бывшего государственного служащего.

Судебное разбирательство и обвинения

Судья Александра Александрова продолжает изучение доказательств. Александр Самбурский отрицает вину, несмотря на изъятое имущество стоимостью около 70 миллионов рублей.

Защиту интересов подсудимого ведет адвокат Михаил Минин. Ранее у семьи экс-министра конфисковали активы и наличные, законность происхождения которых не была доказана.

Чиновнику вменяют вымогательство и получение взяток в особо крупном размере. Дело экс-министра Александра Самбурского по статье 290 УК РФ может завершиться длительным тюремным сроком.