Дневник амбиций: В суде раскрыты личные записи экс-министра Самбурского

В Ленинском районном суде состоялось резонансное заседание. Прокуратура обнародовала содержимое записной книжки бывшего министра природных ресурсов региона.
Планы на обогащение и связи
Следствие трактует эти записи как исповедь родителям. В тексте чиновник откровенно описывал свои карьерные и финансовые ожидания от работы в Оренбуржье.
Дело экс-министра Александра Самбурского обрело новые детали. «Я считал это шансом устроить жизнь», — зачитал прокурор фрагмент из дневника подсудимого.
Бывший чиновник планировал «обрасти связями» и накопить значительный капитал. В записях также упоминается желание приобрести элитную недвижимость и загородный дом.
Контроль над активами и лизинг
Особое внимание обвинение уделило строкам о бизнесе. Самбурский упоминал намерение получить контроль над компанией, принадлежащей депутату Андрею Стрепкову.
Речь идет об «Оренбургской губернской лизинговой компании». По версии следствия, именно за покровительство этой фирме министр получал незаконные вознаграждения.
В планах фигуранта также значилось управление местным аэропортом. Эти записи подкрепляют версию обвинения о корыстных мотивах действий бывшего государственного служащего.
Судебное разбирательство и обвинения
Судья Александра Александрова продолжает изучение доказательств. Александр Самбурский отрицает вину, несмотря на изъятое имущество стоимостью около 70 миллионов рублей.
Защиту интересов подсудимого ведет адвокат Михаил Минин. Ранее у семьи экс-министра конфисковали активы и наличные, законность происхождения которых не была доказана.
Чиновнику вменяют вымогательство и получение взяток в особо крупном размере. Дело экс-министра Александра Самбурского по статье 290 УК РФ может завершиться длительным тюремным сроком.