Житель Оренбурга предстанет перед судом за удар ножом в лицо из-за громкой музыки

Оренбург: Банальная ссора между жильцами многоквартирного дома обернулась трагедией. В апреле 2025 года конфликт из-за музыки в Оренбурге перерос в насилие, оставившее одного из участников с неизгладимыми шрамами.

Хронология жестокого спора

Инцидент начался с просьбы сделать тише. Один из соседей постучал в дверь, требуя убавить звук.

Однако мирный диалог быстро провалился. Словесная перепалка накалилась и мгновенно переросла в физическое столкновение.

В пылу драки обвиняемый схватил нож. Он нанес прицельный удар лезвием прямо в лицо своему оппоненту.

Тяжкие последствия травмы

Врачи не смогли полностью восстановить внешность пострадавшего. Медицинская экспертиза вынесла суровый вердикт.

Ранение привело к «неизгладимому обезображиванию лица». По закону это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Жизнь потерпевшего изменилась навсегда. Шрамы останутся с ним, напоминая о роковом вечере.

Судебные перспективы для обвиняемого

Теперь агрессору грозит серьезный срок. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Дзержинский районный суд.

Ему вменяют пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда с применением оружия.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Конфликт из-за музыки в Оренбурге теперь рассмотрят служители фемиды.