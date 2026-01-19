Житель Оренбурга предстанет перед судом за удар ножом в лицо из-за громкой музыки

Оренбург: Банальная ссора между жильцами многоквартирного дома обернулась трагедией. В апреле 2025 года конфликт из-за музыки в Оренбурге перерос в насилие, оставившее одного из участников с неизгладимыми шрамами.
Хронология жестокого спора
Инцидент начался с просьбы сделать тише. Один из соседей постучал в дверь, требуя убавить звук.
Однако мирный диалог быстро провалился. Словесная перепалка накалилась и мгновенно переросла в физическое столкновение.
В пылу драки обвиняемый схватил нож. Он нанес прицельный удар лезвием прямо в лицо своему оппоненту.
Тяжкие последствия травмы
Врачи не смогли полностью восстановить внешность пострадавшего. Медицинская экспертиза вынесла суровый вердикт.
Ранение привело к «неизгладимому обезображиванию лица». По закону это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Жизнь потерпевшего изменилась навсегда. Шрамы останутся с ним, напоминая о роковом вечере.
Судебные перспективы для обвиняемого
Теперь агрессору грозит серьезный срок. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Дзержинский районный суд.
Ему вменяют пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда с применением оружия.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Конфликт из-за музыки в Оренбурге теперь рассмотрят служители фемиды.