Новые стандарты лечения: Оренбургский онкодиспансер внедряет высокие технологии

Региональная медицина демонстрирует устойчивое развитие и приверженность мировым стандартам качества. В 2025 году Оренбургский онкодиспансер успешно подтвердил свое соответствие международному сертификату ISO 9001:2015.

Это событие стало закономерным итогом масштабной работы коллектива. Клиника значительно расширила арсенал методов борьбы со злокачественными новообразованиями, интегрируя передовые научные достижения в ежедневную практику.

Статистика и доступность помощи

Показатели работы службы за неполный год свидетельствуют о высокой интенсивности труда врачей. С января по ноябрь 2025 года квалифицированную помощь получили около 40 тысяч жителей региона. Лечение проводилось как амбулаторно, так и в стационаре.

Хирургическая активность также остается на высоком уровне. Специалисты выполнили более 7 тысяч операций. Примечательно, что 1500 из них относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Это сложные вмешательства, требующие особого мастерства и оборудования.

Инновации в диагностике и терапии

Оренбургский онкодиспансер активно внедряет современные протоколы лечения. Врачи применяют широкий спектр схем лекарственной и таргетной терапии, направленной точечно на раковые клетки.

Важным инструментом стали мультидисциплинарные консилиумы. Они позволяют вырабатывать тактику лечения коллегиально. Кроме того, в скрининговых программах теперь используется искусственный интеллект, повышающий точность ранней диагностики.

Цифровизация также упростила доступ к экспертному мнению. За отчетный период проведено почти 5 тысяч телемедицинских консультаций.

Сложные хирургические решения

Сегодня в арсенале оренбургских онкологов находятся уникальные методики. Врачи успешно выполняют гибридные и полностью эндоскопические вмешательства, снижающие травматичность для пациентов.

Среди ключевых внедренных технологий:

Операция Брикера: Лапароскопическое удаление опухоли мочевого пузыря.

Лапароскопическое удаление опухоли мочевого пузыря. Методика ICG: Эндоскопическое удаление паращитовидной железы с флуоресцентной навигацией.

Эндоскопическое удаление паращитовидной железы с флуоресцентной навигацией. Операция Льюиса: Гибридное вмешательство на пищеводе, в том числе у пациентов с гастростомой.

Гибридное вмешательство на пищеводе, в том числе у пациентов с гастростомой. Реконструктивная хирургия: Пластика промежностной раны при экстирпации прямой кишки.

Пластика промежностной раны при экстирпации прямой кишки. Сложные резекции: Торако-абдоминальная экстирпация желудка и панкреато-дуоденальная резекция с формированием специальных анастомозов для снижения рисков осложнений.

Также освоена лапароскопическая тотальная колопроктэктомия с извлечением препарата через промежность и стентирование желчных протоков при их сужении.

Истории выздоровления

За сухими цифрами статистики стоят реальные человеческие судьбы. Новые технологии позволяют людям не просто выжить, но и сохранить качество жизни.

Например, пациентка Анна после сложной операции на желудке вернулась к преподаванию в школе. Другой пациент, Виктор, перенес лапароскопическое вмешательство и теперь активно путешествует с внуками.

«Дважды столкнувшись с болезнью, я поняла: теперь хочется прожить эту жизнь в два раза счастливее», — делится Людмила, одна из пациенток центра. Она строит планы на будущее: выдать дочерей замуж и отпраздновать выпускной сына.

Другая пациентка, Наталья, отмечает, что после терапии восприятие реальности меняется: «Начинаешь иначе смотреть на привычные вещи и дорожить каждым днем».

Для врачей эти истории служат главным доказательством того, что Оренбургский онкодиспансер работает не зря, а диагноз перестает звучать как приговор. Итоги 2025 года — это не финал, а уверенная запятая в борьбе за тысячи сохраненных жизней.