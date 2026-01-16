Где и как пройдут купания в Оренбуржье

Православный мир готовится отметить один из главных праздников. В ночь с 18 на 19 января верующие празднуют Крещение Господне. Традиции включают посещение храмов и освящение воды.

Кульминацией станут крещенские купания в Оренбуржье. Для этого муниципалитеты оборудуют специальные места. По данным регионального МЧС, планируется открытие около 30 иорданей.

Центральной площадкой в Оренбурге станет набережная реки Урал. Купель разместят возле скейт-парка. Чин освящения воды проведет митрополит Оренбургский и Саракташский Петр.

Проверка безопасности льда

Накануне праздника эксперты МЧС России проинспектировали главную купель. Замеры подтвердили надежность покрытия. Толщина льда достигает 26 сантиметров.

Глубина в месте погружения составляет 1,5 метра. Такие показатели полностью соответствуют нормам безопасности. Однако власти призывают к осторожности.

Крещенские купания в Оренбуржье: Рекомендации властей

Правительство области настоятельно просит граждан быть внимательными. Важно реально оценивать состояние своего здоровья.

Соблюдайте ключевые правила безопасности:

Используйте только специально оборудованные майны.

Надевайте нескользящую обувь перед выходом на лед.

Спускайтесь в воду спокойно, не прыгайте.

Полностью исключите алкоголь.

Официальные площадки — единственный безопасный выбор. Там дежурят экстренные службы. Стихийные проруби смертельно опасны из-за течения и хрупкого льда.

Экстренная связь

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона напоминает алгоритм действий. При возникновении угрозы немедленно звоните на номер «112».

Вызов бесплатен и доступен даже при отрицательном балансе. Связаться со службой можно и без сим-карты. Также система принимает SMS-сообщения.

Список официальных мест для купания

К 15 января 2026 года согласовано 30 площадок в 18 районах. Возможны оперативные изменения.

Оренбург и крупные города:

Оренбург — река Урал, набережная (район скейт-парка). Орск — территория Иверского женского монастыря. Бузулук — река Самара. Бугуруслан — река Кинель. Новотроицк — озеро у Петропавловского собора. Медногорск — река Блява. Сорочинский округ — г. Сорочинск (водохранилище), пос. Родинский (р. Большой Урал). Гайский округ — пос. Херсон (храм Табынской иконы), оз. Ишкинино, пос. Ириклинский (СНТ «Золотой ключ»). Абдулинский округ — г. Абдулино, река Тирис. Соль-Илецкий округ — с. Буранное (оз. Буранное), с. Угольное (протока Старый Илек), с. Изобильное (овр. Жерексай), с. Линевка (оз. Большое Линево), с. Ветлянка (р. Ветлянка), с. Григорьевка (музей «Казачий курень»).

Районы области: