Где и как пройдут купания в Оренбуржье

Православный мир готовится отметить один из главных праздников. В ночь с 18 на 19 января верующие празднуют Крещение Господне. Традиции включают посещение храмов и освящение воды.
Кульминацией станут крещенские купания в Оренбуржье. Для этого муниципалитеты оборудуют специальные места. По данным регионального МЧС, планируется открытие около 30 иорданей.
Центральной площадкой в Оренбурге станет набережная реки Урал. Купель разместят возле скейт-парка. Чин освящения воды проведет митрополит Оренбургский и Саракташский Петр.
Проверка безопасности льда
Накануне праздника эксперты МЧС России проинспектировали главную купель. Замеры подтвердили надежность покрытия. Толщина льда достигает 26 сантиметров.
Глубина в месте погружения составляет 1,5 метра. Такие показатели полностью соответствуют нормам безопасности. Однако власти призывают к осторожности.
Крещенские купания в Оренбуржье: Рекомендации властей
Правительство области настоятельно просит граждан быть внимательными. Важно реально оценивать состояние своего здоровья.
Соблюдайте ключевые правила безопасности:
- Используйте только специально оборудованные майны.
- Надевайте нескользящую обувь перед выходом на лед.
- Спускайтесь в воду спокойно, не прыгайте.
- Полностью исключите алкоголь.
Официальные площадки — единственный безопасный выбор. Там дежурят экстренные службы. Стихийные проруби смертельно опасны из-за течения и хрупкого льда.
Экстренная связь
Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона напоминает алгоритм действий. При возникновении угрозы немедленно звоните на номер «112».
Вызов бесплатен и доступен даже при отрицательном балансе. Связаться со службой можно и без сим-карты. Также система принимает SMS-сообщения.
Список официальных мест для купания
К 15 января 2026 года согласовано 30 площадок в 18 районах. Возможны оперативные изменения.
Оренбург и крупные города:
- Оренбург — река Урал, набережная (район скейт-парка).
- Орск — территория Иверского женского монастыря.
- Бузулук — река Самара.
- Бугуруслан — река Кинель.
- Новотроицк — озеро у Петропавловского собора.
- Медногорск — река Блява.
- Сорочинский округ — г. Сорочинск (водохранилище), пос. Родинский (р. Большой Урал).
- Гайский округ — пос. Херсон (храм Табынской иконы), оз. Ишкинино, пос. Ириклинский (СНТ «Золотой ключ»).
- Абдулинский округ — г. Абдулино, река Тирис.
- Соль-Илецкий округ — с. Буранное (оз. Буранное), с. Угольное (протока Старый Илек), с. Изобильное (овр. Жерексай), с. Линевка (оз. Большое Линево), с. Ветлянка (р. Ветлянка), с. Григорьевка (музей «Казачий курень»).
Районы области:
- Оренбургский район — с. Нижняя Павловка (ул. 50 лет Октября, 115 А, территория церкви).
- Саракташский район — Свято-Троицкая обитель милосердия.
- Переволоцкий район — река Самара.
- Первомайский район — пос. Малый Зайкин (р. Балабанка), с. Красное (р. Чаган).
- Александровский район — с. Александровка, река Молочай.
- Северный район — д. Андреевка (родник на р. Кандызка), с. Староборискино (родник Цепирь).
- Домбаровский район — пос. Голубой Факел, река Камсак.
- Кваркенский район — с. Кваркено, река Суундук (район старой милиции).