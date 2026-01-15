Ученые из Оренбурга запатентовали растительный комплекс с эффектом синергии

Специалисты Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ) совершили прорыв в отечественной фармакологии. Они разработали новый антиоксидант от ОрГМУ, основанный исключительно на растительном сырье.

Уникальная формула из пяти компонентов

Авторы изобретения создали комбинацию из пяти проверенных лекарственных растений. В состав вошли плоды шиповника и боярышника. Также фитосбор включает корни солодки, цветки календулы и траву эхинацеи пурпурной.

Пропорции компонентов не случайны. Ученые определили их в ходе теоретических и фитохимических исследований. Это обеспечило максимальную концентрацию полезных веществ.

Сбор богат флавоноидами и дубильными веществами. Кроме того, он содержит эфирные масла, аскорбиновую и органические кислоты, а также полисахариды.

Эффективность доказана экспериментально

Главная особенность разработки — принцип синергии. Эксперименты подтвердили, что новый антиоксидант от ОрГМУ работает эффективнее, чем каждый из его компонентов по отдельности.

Смесь мощно противодействует свободным радикалам. Поэтому средство перспективно для профилактики и коррекции различных состояний здоровья.

Перспективы производства и авторы

Изобретение расширяет список доступных отечественных препаратов. Все компоненты сбора имеют широкую сырьевую базу. Более того, они уже разрешены к медицинскому применению. Это открывает прямую дорогу к промышленному выпуску.

Разработка защищена патентом РФ № 2848667. Над проектом работала команда кафедры фармацевтической химии.

В состав группы вошли ассистент М.А. Павленко и заведующая кафедрой, доктор биологических наук И.В. Михайлова. Также вклад внесли старший преподаватель Н.А. Кузьмичева и доцент, кандидат медицинских наук Ю.В. Филиппова.