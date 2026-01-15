Жителям Оренбурга грозит двукратный рост цен на интернет

Абоненты региона могут столкнуться с существенным увеличением расходов на связь. Подорожание интернета в Оренбурге рискует составить до 100% от текущих значений. Причиной стал острый конфликт между операторами связи и энергетической компанией.

Суть конфликта: завышенные тарифы на аренду

Ключевой проблемой стала стоимость размещения оптоволоконных линий. Компания АО «ОренбургКоммунЭлектроСеть» установила тариф в размере 66 рублей за одну точку доступа к опоре ЛЭП.

Эта цифра значительно превышает среднерыночные показатели. Судебная практика в других регионах России фиксирует обоснованную стоимость на уровне 2–3 рублей. Таким образом, оренбургский тариф выше нормы в 20 раз.

Операторы связи, включая провайдера «ТВ-Спутник», оказались в сложной ситуации. Они не могут развивать сети без доступа к этой инфраструктуре. В результате бизнесу приходится компенсировать сверхнормативные расходы.

Спорная позиция суда и бездействие регуляторов

Провайдеры попытались оспорить ценообразование в правовом поле. Однако Арбитражный суд Оренбургской области (дело № А47-21171/2024) встал на сторону энергетиков.

Судья отказал в назначении экспертизы стоимости и оставил тариф в 66 рублей в силе. Это решение противоречит прецедентам в Челябинске (3,97 руб.), Ярославле (2,08 руб.) и Санкт-Петербурге (3,44 руб.).

Участники рынка уже обратились в Верховный суд РФ, ФСБ и ФАС. Тем не менее, антимонопольная служба пока не вмешивается в ситуацию.

Как подорожание интернета в Оренбурге ударит по потребителям

Монопольные практики ставят под угрозу цифровую доступность. Жители малых населенных пунктов рискуют остаться без качественной связи из-за остановки развития сетей.

Отсутствие здоровой конкуренции неизбежно ведет к росту цен для конечного потребителя. Если в других регионах ожидается плановый рост на 10–25%, то оренбуржцев ждет более резкий скачок.

Сегодня домашний интернет в городе стоит от 400 рублей (100 Мбит/с) до 1700 рублей (1000 Мбит/с). Однако эти цифры могут измениться уже в ближайшее время, если конфликт не будет урегулирован.