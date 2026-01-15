Уральская Сталь получила Декларацию соответствия на литые изделия

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошёл сертификацию и задекларировал продукцию фасоннолитейного цеха: литые изделия – ковши для меди, штейна и шлака. Тем самым предприятие подтвердило соответствие выпускаемых литых изделий требованиям безопасности и качества, установленным Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Наличие Декларации о соответствии – обязательное требование потребителей. Данный документ позволит Уральской Стали участвовать в тендере на поставку вышеперечисленных литых изделий с начала 2026 года.

Процедуре сертификации предшествовала масштабная работа. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также совместной работе фасоннолитейного цеха, центральной лаборатории комбината, управления технического сопровождения производства были проведены отборы проб, испытания продукции, оформлены и разработаны необходимые документы для подтверждения её соответствия заявленным требованиям.

После рассмотрения полного пакета документов, Органом по сертификации «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», г. Санкт-Петербург было принято решение, что литые изделия фасоннолитейного цеха Уральской Стали соответствуют всем требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». На основании решения Органа по сертификации оформлена Декларация о соответствии на продукцию ФЛЦ (Литые изделия — ковши для меди, штейна и шлака

КМШ-2 (V= 2м3),

по СТО 13657842-67-2025).

Уральская Сталь сертифицирует продукцию в рамках добровольной сертификации с целью повышения престижа предприятия и удовлетворения требований потребителей, повышения конкурентоспособности предприятия и, как следствие, расширение рынка сбыта.