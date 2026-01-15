-14 C
Уральская Сталь получила Декларацию соответствия на литые изделия

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошёл сертификацию и задекларировал продукцию фасоннолитейного цеха: литые изделия – ковши для меди, штейна и шлака. Тем самым предприятие подтвердило соответствие выпускаемых литых изделий требованиям безопасности и качества, установленным Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Наличие Декларации о соответствии – обязательное требование потребителей. Данный документ позволит Уральской Стали участвовать в тендере на поставку вышеперечисленных литых изделий с начала 2026 года.

Процедуре сертификации предшествовала масштабная работа. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также совместной работе фасоннолитейного цехацентральной лаборатории комбинатауправления технического сопровождения производства были проведены отборы проб, испытания продукции, оформлены и разработаны необходимые документы для подтверждения её соответствия заявленным требованиям.

После рассмотрения полного пакета документов, Органом по сертификации «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», г. Санкт-Петербург было принято решение, что литые изделия фасоннолитейного цеха Уральской Стали соответствуют всем требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». На основании решения Органа по сертификации оформлена Декларация о соответствии на продукцию ФЛЦ (Литые изделия — ковши для меди, штейна и шлака

  • КМШ-2 (V= 2м3),
  • КМШ-3,4 (V= 3,4м3),
  • КМШ-4 (V= 4м3),
  • КМШ-5 (V= 5м3),
  • КМШ-6 (V= 6 м3),
  • КМШ-10,8 (V=10,8 м3);
  • КШШ-7 (V= 7 м3),
  • КШШ-8 (V=8м3);
  • ковши для штейна — (V=10,8м3) и (V=16,5м3))
    по СТО 13657842-67-2025).

Уральская Сталь сертифицирует продукцию в рамках добровольной сертификации с целью повышения престижа предприятия и удовлетворения требований потребителей, повышения конкурентоспособности предприятия и, как следствие, расширение рынка сбыта.

