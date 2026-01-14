Грипп A(H3N2) лидирует в Оренбургской области, COVID-19 — на минимуме

Грипп A(H3N2) в Оренбургской области остается основным возбудителем среди сезонных инфекций. Такую оценку приводит Роспотребнадзор по итогам второй недели января 2026 года.

Текущие данные Роспотребнадзора

Ведомство отмечает доминирование штамма A(H3N2) среди циркулирующих патогенов. При этом доля COVID-19 в структуре респираторных инфекций остается низкой. Она составляет 0,4%.

Ситуация после праздников

Эпидемиологическая обстановка, по оценке специалистов, остается стабильной. Однако возвращение людей в школы и офисы повышает нагрузку на коллективы.

Поэтому врачи просят сохранять внимательность к симптомам. Заболеваемость ОРВИ и гриппом держится на сезонном уровне. Превышения порогов не фиксируют.

Профилактика: что рекомендуют специалисты

Специалисты советуют чаще мыть руки. Кроме того, важно регулярно проветривать помещения. Также стоит избегать тесных контактов с заболевшими.

При появлении симптомов следует обратиться к врачу. Родителям рекомендуют не приводить детей с признаками инфекции в детсады и школы.

Грипп A(H3N2) в Оренбургской области: что важно помнить

Роспотребнадзор напоминает о стандартных мерах профилактики. Они помогают снизить риск распространения сезонных инфекций в период высокой циркуляции вирусов.