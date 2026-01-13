«Герой в тапочках»: оренбургский тракторист стал знаменитостью после спасения снеговика

Неожиданную популярность в социальных сетях обрел оренбургский тракторист. Звиади Меладзе стал известен всей стране благодаря бережному отношению к детскому творчеству во время рутинной работы.

Детали происшествия

Инцидент произошел 6 января 2026 года. Коммунальные службы расчищали от осадков переулок Каширина. Водитель спецтехники заметил на своем пути препятствие.

Дорогу трактору преграждала снежная фигура. Ее слепили местные дети. Однако Меладзе не стал разрушать скульптуру ковшом.

Вместо этого он остановил тяжелую машину. Мужчина вышел из теплой кабины прямо в легкой обуви. Он аккуратно поднял снеговика и перенес его в безопасную зону у жилого дома.

Напоследок водитель шутливо погрозил фигуре пальцем. Так он безмолвно призвал снеговика стоять ровно и не падать.

Реакция общественности

Камера домофона зафиксировала этот момент. Видеозапись быстро распространилась в интернете. Пользователи сети выразили восхищение поступком рабочего.

Комментаторы дали ему прозвища «человек года» и «герой в тапочках». Кроме того, поступок, который совершил оренбургский тракторист, не остался без внимания властей.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев упомянул этот случай в своем Telegram-канале. Он отметил человечность и доброту сотрудника коммунальной службы.

Портрет героя

Звиади Меладзе — 51-летний уроженец Грузии. Он проживает в Оренбурге с 2000 года. Последние четыре года мужчина трудится в сфере ЖКХ.

Сам герой скромно оценивает свою популярность. Он пояснил, что руководствовался простым уважением к чужому труду.

По словам Меладзе, у него не поднялась рука уничтожить то, что создали дети. Он подчеркнул, что искренне любит всех жителей города.

Таким образом, простой оренбургский тракторист напомнил всем о важности маленьких добрых дел.