Завод «Уран» начал производство ультразвуковых установок

В Оренбургской области совершён технологический прорыв. На базе завода котлов и котельных «Уран» стартовало производство ультразвуковых установок собственной сборки.

Технологии против отложений

Новая система получила название «Волна». Установка эффективно предотвращает появление солевых и шламовых отложений. Ультразвук надежно защищает внутренние поверхности промышленного оборудования.

Проект полностью разработан инженерами завода. Технические специалисты создают все комплектующие непосредственно в цехах предприятия.

Универсальность технологии позволяет применять её широко. Оборудование подходит для любых сфер современной промышленности.

Производство ультразвуковых установок и их виды

Александр Жирнов, исполнительный директор завода, разъяснил специфику продукции. Предприятие выпускает два типа устройств для теплоснабжения.

Никелевые модификации предназначены для сред с умеренным осадком. Пермендюровые версии справляются с высоким содержанием сухого остатка.

Микроколебания блокируют образование накипи. Это сохраняет металлические поверхности в чистоте.

Экономическая эффективность

Внедрение новинки несет финансовую выгоду. Эксперты завода прогнозируют снижение затрат заказчика на химические реагенты.

Кроме того, система уменьшает энергопотребление. Срок службы основного оборудования при этом существенно возрастает.

Поддержка региональных властей

Алексей Шарыгин, министр промышленности и энергетики области, оценил значимость проекта. Он подчеркнул важность внедрения технических решений сегодня.

Правительство готово поддерживать местных производителей. Инновации положительно влияют на экономику Оренбуржья и уровень жизни людей.

Завод является ключевым звеном профильного кластера. Производство ультразвуковых установок стало одним из главных проектов объединения «Уран».