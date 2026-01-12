Тысячи пациентов и сотни операций: итоги работы Центра хирургии в праздники

Медицинская помощь в праздники оказывалась жителям региона в круглосуточном режиме. Врачи Центра хирургии и травматологии работали без выходных с 31 декабря по 11 января.

Статистика обращений

За двенадцать дней нового года нагрузка на медиков существенно возросла. Травматологические пункты приняли 1504 пациента.

Гололед стал частой причиной визитов к врачу. Падения на скользких улицах привели к травмам в 154 случаях. Кроме того, ожоги получили девять человек.

Приемное отделение на проспекте Гагарина также работало интенсивно. Специалисты зарегистрировали здесь 1789 обращений. Госпитализация потребовалась 325 пострадавшим.

Работа операционных бригад

Хирургическое вмешательство требовалось регулярно. Врачи провели 193 операции, не прерывая работу даже в праздничные дни.

Основная нагрузка легла на травматологов. Они выполнили 108 операций. Общая хирургия потребовала проведения еще 31 процедуры.

Узкопрофильные специалисты также внесли свой вклад. Торакальные хирурги, урологи, нейрохирурги и офтальмологи суммарно провели 43 операции.

Сложные случаи решались оперативно. Врачи ожогового центра прооперировали восьмерых пациентов. Отделение трансплантации успешно выполнило три пересадки.

Таким образом, медицинская помощь в праздники была оказана всем нуждающимся своевременно и профессионально.