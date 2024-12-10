Бывший министр Оренбуржья обвиняется в роскошных тратах и получении взяток

Александр Самбурский, экс-глава Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, оказался в центре уголовного расследования. Прокуратура раскрыла детали его финансовой деятельности, которая вызывает множество вопросов.

Миллионы на отдых и бренды

Согласно данным следствия, Самбурский тратил огромные суммы на личные нужды. Например, два месяца проживания его родственников в элитном отеле обошлись более чем в 4 миллиона рублей. Эти расходы значительно превышали официальный уровень доходов семьи.

Кроме того, стало известно, что Александр Самбурский и его сестра регулярно приобретали брендовые вещи. Ежемесячные траты на роскошные товары составляли в среднем 3 миллиона рублей. По данным издания «КП. Оренбург», дорогостоящие покупки доставлялись прямо в здание правительства.

Быстрая ипотека и сомнительные источники дохода

Менее чем за полгода Самбурский сумел полностью погасить ипотечный кредит. Прокуратура планирует добиваться конфискации незаконно полученных средств и их обращения в доход государства.

Напомним, что губернатор Оренбургской области ранее уволил чиновника за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей. Это решение стало первым шагом к раскрытию масштабных финансовых нарушений.

В заключении до 2025 года

Александр Самбурский продолжает находиться под стражей. По решению суда он останется в СИЗО до 1 января 2025 года.

Справочно:

Александр Михайлович Самбурский (род. 19 июня 1981 года) — российский чиновник, с 24 сентября 2019 года по 1 июля 2024 года занимавший должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

В июле 2024 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил Самбурского от должности министра по причине низких темпов решения задач, поставленных перед министерством.

В августе 2024 года Самбурский был задержан следственными органами УФСБ России по Оренбургской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября 2024 года.

В сентябре 2024 года арест был продлен до 1 января 2025 года.

До назначения в Оренбургскую область Самбурский работал в Свердловской области, где занимал должности в банковской сфере и органах государственной власти.