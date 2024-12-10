В Оренбурге продолжается рост цен на проезд в автобусах: что происходит?

Новые цены на маршруты

В Оренбурге вновь зафиксировано повышение стоимости проезда на нескольких автобусных маршрутах, о чем сообщают пассажиры и телеграм-каналы. Изменения коснулись маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками. Например, на маршруте №78Н, который соединяет ТК «Медовый» и поселок Пристанционный, цена поднялась с 32 до 35 рублей.

Также подорожал проезд на автобусе №68Н — с 30 до 33 рублей, а на маршруте №63Н увеличение составило всего 2 рубля — с 30 до 32 рублей.

Будут ли цены расти дальше?

Согласно объявлениям, размещенным в салонах автобусов, дальнейшее повышение цен возможно уже в декабре. Частные перевозчики объясняют это неизбежностью. Представители отрасли указывают на рост стоимости топлива и запчастей, а также на нестабильный пассажиропоток после пандемии.

Опрошенные изданием «Оренбург Медиа» эксперты напоминают, что альтернативой автобусам могли быть такси. Однако, за последние два года цены на услуги такси в Оренбурге увеличились более чем на 50%, делая этот вид транспорта менее доступным.

Контроль цен и борьба с нарушениями

Надзорные ведомства пытаются контролировать рост цен. Например, ранее УФАС признало незаконным повышение тарифов на маршрутах №158 и №155А, где стоимость проезда увеличилась как для городских, так и пригородных зон.

Проблемы транспортной реформы

Повышение цен совпало с последствиями неудачной транспортной реформы в Оренбурге. Горожане продолжают выражать недовольство, а частные перевозчики активно протестуют против нынешних условий, вплоть до судебных разбирательств с администрацией.

До сих пор сохраняются дублирующие маршруты: муниципальные автобусы работают с новыми номерами, тогда как частные продолжают использовать старые.

Кадровый дефицит — основная проблема

Среди главных причин транспортного кризиса в мэрии называют нехватку водителей. Несмотря на наличие автобусов, многие маршруты остаются без экипажа.

Губернатор Денис Паслер предложил нестандартное решение — привлечение временно проживающих в регионе жителей Курской области к работе водителями. Соответствующее поручение уже дано чиновникам.

В то же время мэр Оренбурга подчеркнул, что кадровый вопрос в муниципальном предприятии может быть решен не раньше февраля или марта следующего года.

Мнение чиновников

В ноябре и декабре представители мэрии несколько раз проверяли ситуацию на остановках в часы пик. Хотя официальные отчеты говорят о «штатной работе» общественного транспорта, сбои все же отмечались.

В прошлом году глава города Сергей Салмин подверг жесткой критике частных перевозчиков, обвинив их в погоне за прибылью в ущерб качеству услуг. По словам мэра, недостатки включают использование старых автобусов, отсутствие терминалов оплаты и нехватку машин на маршрутах.

Транспортные проблемы в Оренбурге имеют глубокие корни, сформировавшиеся под воздействием нескольких ключевых факторов.

Историческое развитие общественного транспорта

В 1953 году в Оренбурге начали курсировать первые троллейбусы, что стало значительным шагом в развитии городского транспорта. К 1993 году сеть троллейбусных маршрутов расширилась до 11 направлений, охватывая важные районы города, включая Маяк, Южный, Степной и поселок Ростоши. Однако со временем троллейбусная система столкнулась с проблемами, связанными с устареванием инфраструктуры и подвижного состава, что привело к постепенному сокращению маршрутов и снижению популярности этого вида транспорта.

Транспортная реформа 2024 года

В феврале 2024 года администрация Оренбурга инициировала масштабную транспортную реформу, направленную на оптимизацию маршрутной сети и обновление подвижного состава. Однако реализация реформы сопровождалась значительными трудностями:

Нехватка автобусов на ключевых маршрутах : Многие маршруты, особенно новые с номерами, начинающимися на 80, испытывали дефицит транспортных средств, что приводило к длительному ожиданию и переполненности автобусов.

: Многие маршруты, особенно новые с номерами, начинающимися на 80, испытывали дефицит транспортных средств, что приводило к длительному ожиданию и переполненности автобусов. Недостаточная информированность населения : Изменения в маршрутной сети и нумерации вызвали путаницу среди горожан, многие из которых не были своевременно проинформированы о нововведениях.

: Изменения в маршрутной сети и нумерации вызвали путаницу среди горожан, многие из которых не были своевременно проинформированы о нововведениях. Кадровый дефицит: Острая нехватка водителей общественного транспорта усугубила ситуацию, ограничивая количество автобусов на линиях и увеличивая интервалы движения.

Реакция властей и общественности

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер признал существование проблем в работе общественного транспорта и подчеркнул необходимость активного участия муниципальных властей в их решении. Однако, несмотря на усилия по обновлению подвижного состава и привлечению кадров, ситуация остается сложной, вызывая массовые жалобы жителей на длительное ожидание и переполненные автобусы.

Вывод

Истоки транспортных проблем в Оренбурге связаны с историческим развитием городской транспортной системы, недостатками в планировании и реализации реформ, а также кадровыми и инфраструктурными вызовами. Для эффективного решения этих проблем необходим комплексный подход, включающий модернизацию инфраструктуры, улучшение управления и активное взаимодействие с населением.