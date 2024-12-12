Отравление или вирус в гимназии №4 в поселке Ростоши Оренбурга: что известно?

В ноябре 2024 года в гимназии №4 в поселке Ростоши Оренбурга произошла ситуация, вызвавшая широкий общественный резонанс. Учащиеся были переведены на дистанционное обучение, что официально объяснялось ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Однако родители подозревали, что причиной стало массовое отравление пищевой инфекцией, которое произошло в школьной столовой, где питание поставляет комбинат школьного питания (КШП) «Подросток».

Основные факты:

Дистант из-за ОРВИ или отравления?

Официально в Минздраве Оренбургской области заявили, что учащиеся гимназии №4 были переведены на дистант из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Однако родители утверждали, что более 200 детей пострадали от пищевой инфекции после обеда в столовой. Реакция родителей и СК РФ

Родители обратились в Следственный комитет (СК) с заявлением о массовом отравлении. В ответ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при производстве и поставке продуктов питания. Заболеваемость среди учащихся

В ноябре среди учеников гимназии была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. У 9 детей была выявлена острая кишечная инфекция, из которых 7 случаев подтвердили как норовирусную инфекцию. Однако анализы сотрудников пищеблока не выявили возбудителя. Нарушения в работе пищеблока

В ходе проверок Роспотребнадзора были выявлены нарушения в работе КШП «Подросток», включая отсутствие маркировки на полуфабрикатах и ненадлежащую уборку. В марте 2024 года предприятие уже привлекалось к административной ответственности. Официальные отрицания от Минздрава и Минобра

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов опроверг информацию об отравлении, заявив, что никаких массовых или индивидуальных случаев отравления не было. Он отметил, что все сообщения о пищевой инфекции — это «блогерские домыслы», которые должен проверить СК.

Вывод:

На данный момент официально подтверждено, что в гимназии №4 произошла вспышка острой кишечной инфекции, но Минздрав и Минобр отрицают массовое отравление. Следственный комитет продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Родители, однако, продолжают утверждать, что дети заболели из-за некачественного питания в школьной столовой.