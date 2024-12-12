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13 декабря 2024 г.
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Конфликт между журналистом и охранником гимназии №4: угрозы и попытки запретить съемку

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге произошел конфликт между представителем СМИ и охранником гимназии №4. Мужчина потребовал прекратить съемку возле территории школы и угрожал повредить оборудование.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, с заявлением о воспрепятствовании профессиональной деятельности обратилась сотрудница портала «1743». Она рассказала, что выполняла репортажную съемку возле гимназии №4 в поселке Ростоши, когда с территории школы вышел охранник.

Охранник требует прекратить съемку

Охранник потребовал убрать камеру, несмотря на то что корреспондент пояснила, что снимает за пределами школьной территории, и дети в кадре не появляются. Мужчина попытался отобрать штатив и угрожал сломать оборудование.

Корреспондент подчеркнула, что является журналистом и действует в рамках закона. Охранник, несмотря на это, вызвал Росгвардию. Прибывшие бойцы провели беседу с журналистом и разрешили ей продолжить работу.

Уголовное дело возбуждено

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства конфликта.

Вывод:
Инцидент подчеркивает важность соблюдения прав журналистов и законности их профессиональной деятельности. Следствие будет продолжаться для выяснения всех деталей конфликта.

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