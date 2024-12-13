Цены на живые ёлки в Оренбурге выросли: что нужно знать перед покупкой

С наступлением декабря цены на живые ёлки в Оренбурге заметно подскочили. В этом году минимальная стоимость натурального новогоднего дерева стартует от 700 рублей — это на 100 рублей больше, чем в прошлом году. Подорожали и искусственные ёлки: их самые бюджетные варианты стоят от 2000 рублей.
Почему ёлки стали дороже?
Эксперты объясняют рост цен несколькими причинами:
- Инфляция. Общий рост цен в стране отразился и на новогодней атрибутике.
- Логистика. Увеличились расходы на доставку деревьев из питомников.
- Повышение зарплат. Работники лесных хозяйств стали получать больше, что также повлияло на итоговую стоимость.
В среднем, по данным аналитиков, цены на живые ёлки по всей России выросли на 10–20% по сравнению с 2023 годом.
Где купить ёлку в Оренбурге?
В городе работает 15 ёлочных базаров, где можно приобрести как натуральные, так и искусственные деревья. Чтобы сэкономить время, лучше заранее выбрать подходящий базар рядом с домом.
Стоит ли выбирать искусственное дерево?
Несмотря на более высокую цену, искусственные ёлки остаются популярными благодаря их долговечности и отсутствию необходимости уборки опавшей хвои. Но для тех, кто предпочитает аромат свежей ели в доме, живое дерево остаётся незаменимым выбором.
Подготовьтесь к празднику заранее и не откладывайте покупку ёлки на последний момент!