Цены на живые ёлки в Оренбурге выросли: что нужно знать перед покупкой

С наступлением декабря цены на живые ёлки в Оренбурге заметно подскочили. В этом году минимальная стоимость натурального новогоднего дерева стартует от 700 рублей — это на 100 рублей больше, чем в прошлом году. Подорожали и искусственные ёлки: их самые бюджетные варианты стоят от 2000 рублей.

Почему ёлки стали дороже?

Эксперты объясняют рост цен несколькими причинами:

Инфляция. Общий рост цен в стране отразился и на новогодней атрибутике.

Общий рост цен в стране отразился и на новогодней атрибутике. Логистика. Увеличились расходы на доставку деревьев из питомников.

Увеличились расходы на доставку деревьев из питомников. Повышение зарплат. Работники лесных хозяйств стали получать больше, что также повлияло на итоговую стоимость.

В среднем, по данным аналитиков, цены на живые ёлки по всей России выросли на 10–20% по сравнению с 2023 годом.

Где купить ёлку в Оренбурге?

В городе работает 15 ёлочных базаров, где можно приобрести как натуральные, так и искусственные деревья. Чтобы сэкономить время, лучше заранее выбрать подходящий базар рядом с домом.

Стоит ли выбирать искусственное дерево?

Несмотря на более высокую цену, искусственные ёлки остаются популярными благодаря их долговечности и отсутствию необходимости уборки опавшей хвои. Но для тех, кто предпочитает аромат свежей ели в доме, живое дерево остаётся незаменимым выбором.

Подготовьтесь к празднику заранее и не откладывайте покупку ёлки на последний момент!