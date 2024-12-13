Президент Путин отметил вклад металлурга «Уральской Стали» государственной наградой

В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню Конституции России. Президент Владимир Путин лично поздравил и наградил выдающихся граждан страны, подчеркнув их значительный вклад в развитие государства.

Вклад в развитие страны

Владимир Путин, обращаясь к лауреатам, отметил: «Уважаемые друзья! Наша страна неустанно движется вперед, развивается и ставит перед собой новые цели. Ваши достижения играют важную роль в этом процессе, помогая уже сейчас улучшать жизнь россиян. Искренне желаю вам новых высот и дальнейших успехов». Это подчеркивает значимость достижений награждённых для страны.

Награда для заслуженного металлурга

Среди удостоенных наград была Ольга Скуратова, мастер контрольный на горячих участках работ управления технического контроля АО «Уральская Сталь». Она была удостоена почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» и получила соответствующий нагрудный знак.

Многолетний труд

Ольга Ивановна Скуратова посвятила 42 года своей жизни работе на комбинате. За это время она неоднократно получала награды от предприятия, а также корпоративные и отраслевые знаки отличия. Эта государственная награда является признанием её многолетнего труда и преданности своему делу.

В заключение, стоит отметить, что награждение таких профессионалов как Ольга Скуратова, является важным событием для всей металлургической отрасли и подчеркивает значимость труда каждого работника.