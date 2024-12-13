Металлурги Уральской Стали готовы к встрече Нового года

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») для работников, их детей и ветеранов предприятия подготовлена насыщенная праздничная программа.

На площади перед Дворцом металлургов силами специалистов Уральской Стали устанавливается двенадцатиметровая ёлка и возводится ледовый городок. Благодаря общим стараниям с 20 декабря и на протяжении всех новогодних праздников новотройчан ждет ледяная сказка в россыпи огней, где можно сфотографироваться и покататься на коньках под сияющей елью.

Традиционно первыми подарки и праздничные открытки от управляющего директора получат более 9 тысяч неработающих пенсионеров комбината. Выдача организована в здании профкома предприятия на Горького-34.

Волонтёрами Уральской Стали вновь проводится акция «Ёлка Хороших дел». Чтобы принять участие, необходимо посетить официальный сайт акции https://елка-хороших-дел.рф, прочитать детские письма с просьбами к Деду Морозу и выбрать то, которое можно исполнить. Купленный подарок следует передать координаторам акции до 20 декабря в кабинет №605 Управления комбината на Заводской-1. 26 декабря в Центре развития творчества детей и юношества по адресу Советская-138а Уральская Сталь организует праздничную программу с участием сказочных персонажей, где дети и получат подарки от своих персональных волшебников. Также на сайте предусмотрена «кнопка добра» для пожертвований Центру помощи животным «Джульбарс».

Для детей сотрудников Уральской Стали в Молодёжном центре с 26 по 30 декабря подготовлены яркие фотозоны, интермедии с участием сказочных персонажей и премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый волк — 6». Корпоративные новогодние подарки получат более 5 тысяч детей. Еще более 1,5 тыс. презентов предусмотрены для воспитанников подшефных учреждений комбината.

Персонал в цехах в свободное от работы время активно готовится к конкурсу на лучшее новогоднее оформление здания административно-бытового комплекса. Победители и призеры будут отмечены грамотами и премиями в последних числах декабря. 28 декабря на торжественном собрании металлурги подведут итоги работы в уходящем году и озвучат планы на перспективу, наградят своих передовиков, спортсменов и активистов.

Приятным сюрпризом для самих металлургов в последние рабочие дни станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки во всех столовых предприятия, а тех, кому предстоит нести трудовую вахту в новогоднюю ночь, они будут ожидать 31 декабря на проходных комбината.