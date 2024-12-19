Презентация нового локомотива в Оренбурге: шаг в развитие транспортной инфраструктуры

Обновление тягового подвижного состава

В Оренбурге состоялась торжественная презентация нового локомотива, реализованная в рамках соглашения между Правительством Оренбургской области и ОАО «РЖД». Это мероприятие стало частью масштабной программы по модернизации тягового парка региона.

На презентации присутствовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который отметил важность данного проекта для экономики региона.

Цитата губернатора Дениса Паслера:

«Перезапуск региональных предприятий, привлечение инвесторов и запуск новых производств выявили нехватку тяговой силы. Это привело к задержкам в отгрузке товаров. Чтобы устранить проблему, мы приняли решение о закупке новых тепловозов. Уже четыре локомотива поступили в Оренбуржье. Работа продолжается, и до конца 2026 года мы получим 26 новых машин. Это большой проект, направленный на развитие региона», – подчеркнул губернатор.

Особенности нового тепловоза

Представленный локомотив собран на 90 % из отечественных комплектующих. Его конструктивные особенности позволяют значительно снизить расход топлива, что особенно важно в современных экономических условиях.

Игорь Рязанов, представитель Южно-Уральской железной дороги, также отметил, что регион играет ключевую роль в железнодорожных перевозках:

«Оренбургская область – один из крупнейших грузоотправителей ЮУЖД, на который приходится около 40 % погрузки. Новые локомотивы помогут повысить эффективность перевозок и улучшат транспортную доступность региона. Это позволит предприятиям оперативно отправлять продукцию железнодорожным транспортом в необходимых объемах».

Преимущества новой техники

Новые тепловозы обладают высокой надежностью и способны сократить сроки доставки грузов. Они предоставляют бизнесу и производственным предприятиям региона новые возможности для своевременной транспортировки продукции.

Согласно соглашению, до конца 2026 года в Оренбургскую область будет поставлено 26 локомотивов, что обеспечит значительное повышение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.