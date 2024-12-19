Денис Паслер провел итоговое заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

Основное внимание – безопасности в период праздников

Сегодня, 18 декабря, в Правительстве Оренбургской области состоялось итоговое заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Участие приняли представители силовых структур, исполнительной власти и духовенства.

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Главной темой обсуждения стали дополнительные меры по обеспечению безопасности во время новогодних и рождественских праздников, а также анализ исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и решений антитеррористической комиссии за текущий год.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, отметил:

«В период длительных новогодних праздников особенно важно сохранять стабильность общественного порядка и обеспечивать защиту критической инфраструктуры. Контроль за порядком в местах массового скопления людей, особенно во время мероприятий, должен быть усилен».

Организация межведомственного взаимодействия

В ходе заседания рассмотрены организационные аспекты взаимодействия органов власти и силовых структур. УМВД области представило обновленный перечень специальных мероприятий, включая переработанный график работы и распределение сил.

Комиссия также обсудила меры по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 годы. Особое внимание уделено задачам, связанным с молодежной политикой.

Утвержден план на 2025 год

Кроме того, был рассмотрен и утвержден план работы антитеррористической комиссии Оренбургской области на 2025 год, что подчеркнуло стратегическую направленность на долгосрочное обеспечение безопасности.