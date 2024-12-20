Как навести порядок в сфере ТКО: взгляд на деятельность регионального оператора

Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО рассмотрели на Президиуме Совета муниципалов при Законодательном Собрании.

В этом году число жалоб на вывоз мусора в муниципалитетах выросло с 371 до 541.

Рост жалоб и проблемы сертификации

Самая острая ситуация возникла в областном центре. Из 1362 площадок 364 не подлежат сертификации.

Оператор отказывается убирать там отходы. Контейнерные зоны не соответствуют нормам СанПина.

Кроме того, нет согласованности между оператором, администрацией и управляющими компаниями. Вывоз крупногабаритного мусора остается нерешенным.

Подобная обстановка сложилась и в Медногорском городском округе. Эти проблемы требуют срочных мер.

Перспективы: деятельность регионального оператора по обращению с ТКО

Члены Президиума считают, что обслуживание площадок, их обновление и вывоз мусора должен курировать один исполнитель.

По подсчетам, это повысит тариф. Однако наведет порядок в отрасли.

Мнение председателя Совета

По словам главы ЗС, руководителя Совета Сергея Грачева, ТКО обсудили на Совете законодателей в Москве.

«Мы видим: правовое регулирование мусорной реформы требует пересмотра. Эта ситуация одинаково критична в регионах. Госдума уже получила предложения. Свою позицию обязаны представить и мы».