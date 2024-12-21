В Оренбурге открылся яркий Новогодний городок на площади Ленина

Начало Праздничного Сезона

21 декабря торжественно стартовал Новогодний городок на площади им. Ленина в Оренбурге. Он распахнул двери для посетителей уже в 12:00.

Волшебная Атмосфера

Однако праздничная локация собрала первых гостей задолго до полудня. Новогодние инсталляции, каток и горка уже ожидают всех, кто любит зимние развлечения.

Домики маркета еды приятно удивляют ароматными угощениями. Завершен монтаж елок на площади и возле Дома Советов. Вместе они образуют «Елкиный лес» из 46 ярких деревьев.

Главная Елка И Световой Тоннель

По словам Александра Денисова, директора Центра городских мероприятий, Оренбург пятый год подряд создает эту атмосферную зону на площади Ленина.

Он подчеркнул: «25-метровая красавица вошла в шестерку самых высоких елок России. Кроме того, мы полностью подготовили световой тоннель с цифрами 2025».

Ежегодно команда дополняет «Звездное небо» новыми элементами. Теперь коридор украшен шарами и снежинками, чтобы усилить волшебное впечатление.

Места Для Отдыха И Угощений

Для посетителей работает маркет еды с горячими напитками и выпечкой. В «Новогоднем городке» разместили 10 домиков с корндогами, вафлями и пончиками.

Кроме того, представлены снеки, шаурма и трдельники, которые порадуют любителей уличной кухни. Местные предприниматели готовят блюда на месте, сохраняя свежесть.

По просьбам горожан в сквере у Дома Советов добавили еще два домика. Теперь Вадим Юртаев, оператор маркета, отмечает удобство перекусов прямо возле фонтана.

Здесь можно согреться чашкой чая или кофе. Это особенно важно в зимние вечера, когда мороз диктует свои правила.

Новый Год На Главной Площади

Новогодний городок будет работать с 21 декабря по 12 января. По будням гостей ждут с 17:00 до 22:00, а по выходным — с 12:00 до 22:00.

Торжественное открытие главной елки готовят на 27 декабря. Тогда площадь ярко засияет, создавая праздничный настрой для горожан и гостей.

Желающие встретить Новый год здесь смогут гулять 31 декабря с 12:00 до 04:00. Затем локация возобновит работу 1 января тоже с полудня.