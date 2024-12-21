Оренбург удостоен дипломов на XVII Международном конкурсе городских практик СНГ и ЕАЭС

Признание за выдающиеся городские инициативы

Столица Оренбуржья получила дипломы в четырёх номинациях на XVII Международном конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС. Конкурс отметил лучшие достижения городов в различных сферах развития и управления.

Награды по ключевым категориям

Оренбург был награждён в следующих номинациях:

За системный подход к созданию благоприятного инвестиционного климата

За организацию мониторинга финансового менеджмента бюджетных средств

За создание креативного общественного пространства Ямашевки

За создание спортивной школы №11 имени Эдуарда Цоя

Высокая оценка жюри

Заместитель Главы города по экономике и финансам, Дмитрий Мусин, отметил: «Победа Оренбурга в этих номинациях подтверждает эффективность наших подходов в управлении финансами, инвестиционной политике, развитии культуры и спорта. Мы гордимся достигнутыми результатами и готовы делиться нашим опытом с другими муниципалитетами.»

Он добавил: «Эти достижения — плод слаженной работы всей нашей команды. Мы рады, что жюри высоко оценило наши проекты и усилия по улучшению городской среды.»

Критерии оценки и конкуренция

Итоги конкурса были подведены на заседании Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Жюри оценивало социальные и экономические эффекты, качество реализованных проектов, их результаты и потенциал для внедрения в других городах. В конкурсе приняли участие 30 городов, среди которых такие крупные города, как Москва, Алматы, Грозный, Казань и другие.