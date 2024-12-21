Оренбург удостоен дипломов на XVII Международном конкурсе городских практик СНГ и ЕАЭС

Признание за выдающиеся городские инициативы
Столица Оренбуржья получила дипломы в четырёх номинациях на XVII Международном конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС. Конкурс отметил лучшие достижения городов в различных сферах развития и управления.
Награды по ключевым категориям
Оренбург был награждён в следующих номинациях:
- За системный подход к созданию благоприятного инвестиционного климата
- За организацию мониторинга финансового менеджмента бюджетных средств
- За создание креативного общественного пространства Ямашевки
- За создание спортивной школы №11 имени Эдуарда Цоя
Высокая оценка жюри
Заместитель Главы города по экономике и финансам, Дмитрий Мусин, отметил: «Победа Оренбурга в этих номинациях подтверждает эффективность наших подходов в управлении финансами, инвестиционной политике, развитии культуры и спорта. Мы гордимся достигнутыми результатами и готовы делиться нашим опытом с другими муниципалитетами.»
Он добавил: «Эти достижения — плод слаженной работы всей нашей команды. Мы рады, что жюри высоко оценило наши проекты и усилия по улучшению городской среды.»
Критерии оценки и конкуренция
Итоги конкурса были подведены на заседании Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Жюри оценивало социальные и экономические эффекты, качество реализованных проектов, их результаты и потенциал для внедрения в других городах. В конкурсе приняли участие 30 городов, среди которых такие крупные города, как Москва, Алматы, Грозный, Казань и другие.