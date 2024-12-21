ОАО «РЖД» завершило уникальный проект укрепления берега реки Сакмара

Укрепление берега реки Сакмара

ОАО «РЖД» успешно реализовало инновационный проект по укреплению берега реки Сакмара возле села Жёлтое в Оренбургской области. В декабре 2024 года завершены работы по укреплению берега вдоль железнодорожного пути между станциями Саракташ и Кандуровка.

Инновационная технология укрепления

Технология берегоукрепления была разработана сотрудниками проектно-изыскательского института «Челябжелдорпроект» и впервые применена в России. Конструкция выполнена полностью из материалов отечественного производства.

Откос берега высотой до 20 метров и длиной почти в один километр укреплён ступенчатым способом по принципу амфитеатра. Для этого использовано более 13 тысяч специальных геосинтетических камер с сетчатым покрытием, общая площадь которых составляет около 160 тыс. м².

Структура и устойчивость конструкции

Камеры соединены в единую структуру и зафиксированы анкерами на глубине 12 метров. Вдоль укрепленного берега уложены водоотводные лотки, предотвращающие попадание талых и дождевых вод на искусственный откос. Это обеспечивает стабильность и исключает дальнейшие деформации и обрушение высокого берега реки Сакмара.

По прогнозам проектировщиков, в ближайшие пять лет этот участок берега станет монолитной частью ландшафта благодаря разрастанию растительного покрова и заиливанию. Проведённые работы устранили опасность для железнодорожного движения на данном участке и позволили повысить скорость движения поездов до установленной нормы, ранее ограниченной с 2017 года.

История укрепительных мероприятий

С сентября 2023 года по январь 2024 года завершена отсыпка защитной бермы вдоль обрушенного берега реки. Берма выполнена из скального грунта высотой, превышающей возможный максимальный подъем воды за многолетние наблюдения.

Для сооружения использовано более 75 тыс. м³ бутового камня, а протяжённость бермы составила 950 метров. Устойчивость защитной насыпи была проверена во время весеннего паводка 2024 года в Оренбургской области.

Напомним, в 2017 году обрушение берега достигло полосы отвода железной дороги, и ОАО «РЖД» приступило к проведению первоочередных противоаварийных мероприятий: