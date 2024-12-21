Юные пилоты Оренбуржья состязались в мастерстве управления беспилотниками

Юные операторы беспилотников соревнуются в мастерстве управления дронами

179 юных талантов из разных уголков Оренбургской области сразились за звание лучших операторов беспилотных авиационных систем (БАС). Соревнования прошли на базе Гуманитарно-технического техникума, который стал центром притяжения для будущих специалистов отрасли.

Технические навыки и командная работа

Участники от 12 до 26 лет демонстрировали свои навыки в управлении дронами на симуляторе и в реальных условиях, программировании БАС и FPV-пилотировании. Командный зачет выиграли «Алькор» (Президентское кадетское училище) и «Космонавты» (Губернаторский лицей).

Победители в разных дисциплинах

В управлении БПЛА на симуляторе первенство завоевали Ярослав Панасюк (Президентское кадетское училище) и Илья Сухов (ОКЭИ). Владислав Гусев (Кванториум) и Никодим Астахов (Губернаторский лицей) стали лучшими в FPV-пилотировании. Дамир Каламутдинов (Губернаторский лицей) отличился в программировании беспилотников. В визуальном управлении БПЛА победу одержали Максим Жуков (Президентское кадетское училище) и Данила Головченко (ОКЭИ).

Гуманитарно-технический техникум — центр подготовки операторов БАС

Гуманитарно-технический техникум — идеальная площадка для таких соревнований. Благодаря участию в федеральном проекте «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», здесь открылся Центр подготовки операторов беспилотных систем. Техникум располагает полным циклом производства БАС: от разработки до запуска, предоставляя студентам доступ к современному оборудованию.

Мастер-классы и экскурсии для участников

Помимо соревнований, участникам предложили профориентационные мастер-классы по таким направлениям, как «Технология формообразования», «Использование электронных компонентов», «Создание формообразующих поверхностей на станках с ЧПУ». Также прошли экскурсии по мастерским кластера «Машиностроение».

Круглый стол: Развитие БПЛА в Оренбургской области

Соревнования стали частью масштабного события, посвященного развитию БАС в регионе. Дмитрий Кулаков, первый заместитель министра промышленности и энергетики, провел круглый стол «Развитие БПЛА в Оренбургской области: перспективные направления, вызовы и решения». Обсуждались перспективы отрасли, производство и применение БПЛА, подготовка специалистов и стратегии противодействия беспилотным угрозам.