В Оренбурге организовано дежурство служб на новогодние праздники

Оренбург подготовился к празднованию Нового года с 29 декабря по 8 января, организовав дежурство городских спасателей и всех служб, ответственных за стабильную работу систем жизнеобеспечения.

Меры безопасности на новогодних каникулах

Начальник городского управления по ГОЧС и ПБ Марсель Серазетдинов сообщил на заседании комиссии по ЧС, что сформирован алгоритм взаимодействия на случай нештатных ситуаций во время праздников.

— Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Оренбурга и предотвратить чрезвычайные ситуации. Продолжаем профилактическую работу по информированию населения, особенно уделяя внимание семьям с детьми и социально уязвимым семьям, — отметил Серазетдинов.

Пожарная безопасность под особым контролем

Особое внимание уделяется пожарной безопасности, так как использование гирлянд и пиротехники увеличивает риск возникновения ЧП. Мэрия Оренбурга активно проводит профилактические мероприятия среди населения.

Круглосуточное дежурство служб

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области рекомендовала городским и районным чиновникам поддерживать круглосуточное дежурство в новогодние каникулы. Это включает не только обеспечение безопасности во время метелей, но и контроль в местах массовых скоплений людей: больницах, домах культуры, торговых центрах и на центральных площадях.