Цифровизация в обучении ремонтников Уральской Стали

На комбинате «Уральская Сталь» (входит в Группу компаний «Уральская Сталь» совместно с Загорским трубным заводом) специалистов по техническому обслуживанию и ремонтам помогают обучать виртуальные 3D и VR-технологии. На приобретение тренажеров и разработку программного обеспечения направлено 12 млн рублей.

Проект по разработке и внедрению программного обеспечения на базе виртуальных технологий был запущен на комбинате два года назад для повышения эффективности работы ремонтного персонала. Программисты улучшили детализацию технологического процесса и мультиплеер, позволяющий погрузиться в более сложные ремонты, где одновременно работает персонал разных профессий. Продолжат увеличивать перечень ремонтных операций в соответствии с каталогом агрегатов, которые ремонтируются на предприятии.

Оборудование состоит из шлемов виртуальной реальности с контроллерами управления, обзорных мониторов и компьютеров. В основе – программное обеспечение, разработанное сотрудниками ИТ-центра комбината. Надевая шлем, обучаемый попадает в ремонтную мастерскую, где есть рабочий стол для сборки, шкафы, инструменты и мостовой кран для перемещения редуктора. В обучающей версии тренажёра заложены подсказки, которые помогают освоить порядок демонтажа деталей и необходимый инструмент. Звуковым сигналом система не позволит нарушить правила безопасности и системы 5С или выполнить действие, которое не соответствует технологии ремонта. По окончании обучения тренажёр переключают в режим экзамена. За действиями стажёра на большом мониторе наблюдает куратор.

Для проведения занятий были оснащены два класса с полным набором требуемого оборудования. Обучение уже прошли более 60 человек. Система не является стационарной и, при необходимости, может быть использована для обучения в любом месте и в любое время. Следом за ремонтниками на 3D и VR-тренажёре планируется обучать электромонтёров.

Данные тренажёры являются уникальным инструментом развития профессиональных навыков специалистов без нарушений технологии ремонта и норм промышленной безопасности. Потраченные на оборудование средства окупятся за счёт снижения рисков ошибочных действий и повышения мастерства персонала.