Уральская Сталь и Министерство здравоохранения Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») окажет финансовую помощь медучреждениям восточного Оренбуржья для приобретения современного оборудования.

Управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв отметил, что восточное Оренбуржье славится большим количеством предприятий, и ключевая задача работодателя удержать население в городах, создав комфортные условия. Одно из основных направлений – обеспечить качественную медицину. Задача – не просто сохранить ее, а развивать. Оборудование в учреждениях требует улучшений, и Уральская Сталь решила его обновить. Это позволит значительно повысить уровень диагностики и лечения пациентов.

Документ подписали управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в рамках Круглого стола по развитию системы здравоохранения, который прошёл 20 декабря на базе Агентства развития Новотроицка. В Соглашении отражены общие принципы сотрудничества и координация усилий. Конкретные действия будут разбиты на несколько этапов и работа по ним начнётся уже в этом году.

За счет поддержки Уральской Стали офтальмологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Новотроицка получит несколько единиц нового оборудования для основных видов офтальмологических вмешательств. Это позволит увеличить объемы и расширить спектр медуслуг по сохранению зрения новотройчанам и жителям всего восточного Оренбуржья.

Модернизация операционного блока позволит расширить спектр лапароскопических вмешательств, в том числе осуществлять лечение варикоз ног, которое сейчас на востоке области доступно только за деньги в частных клиниках.

Для Орского перинатального центра металлурги закупят дорогостоящую отакустическую систему раннего скрининга слуховых патологий, необходимую для их выявления и своевременной коррекции слуха у малышей.