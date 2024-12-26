В Оренбурге открылась новая кафедра онкологии в ОрГМУ: современные технологии и практика

В Оренбурге открылась новая кафедра онкологии в ОрГМУ

24 декабря 2024 года в Оренбурге состоялось торжественное открытие новой кафедры онкологии на базе Оренбургского областного клинического онкодиспансера. Это событие стало важным шагом в развитии медицинского образования и борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе.

Современное оборудование и практическое обучение

Кафедра оснащена новейшим медицинским оборудованием, что позволяет студентам и врачам получать актуальные знания и навыки. В каждом учебном семестре обучение пройдут около 3 тысяч студентов, включая представителей лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов

Слияние теории и практики

Ректор ОрГМУ, профессор Игорь Мирошниченко, подчеркнул, что объединение теоретического обучения с практической работой в онкодиспансере позволит готовить высококвалифицированных специалистов. Врачи также смогут повышать свою квалификацию, не покидая стен диспансера 813.

Важность борьбы с онкологией

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова отметила, что создание таких условий для обучения и научной работы особенно важно в условиях роста онкологических заболеваний. Она выразила уверенность в успехе новой кафедры.

Исторический контекст

Кафедра онкологии была образована 1 сентября 2023 года путем реорганизации кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии. Это решение стало ответом на потребность региона в квалифицированных онкологах .