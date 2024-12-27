Уральская Сталь включилась в проект «Спортивный актив Оренбуржья»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») примет участие в новом региональном проекте «Спортивный актив Оренбуржья».

Проект реализуется в рамках программы развития физической культуры и спорта в Оренбургской области, национального проекта «Демография», проекта «Спорт – норма жизни». Нацелен на повышение уровня физической активности и приобщение до 70% населения разного возраста к регулярным занятиям физкультурой и спортом с помощью доступных и разнообразных спортивных мероприятий для улучшения их физического здоровья.

В Конкурсную программу 2025 года включены 14 массовых спортивных мероприятий, часть которых пройдёт в Новотроицке при поддержке Уральской Стали.

В Конкурсе участвуют все, кто зафиксирует свое присутствие на мероприятиях проекта через сканирование его QR-кода и его загрузки на платформе «Активный гражданин» в сервисе «Я шагаю». Актуальную информацию по мероприятиям можно отслеживать в группе в Вконтакте. Чтобы стать победителем, необходимо поучаствовать в 11 из 14 мероприятий.

В ноябре состоится церемония награждения победителей и участников проекта по номинациям:

«Победители» (участники, прошедшие 11 из 14 мероприятий);

«Самая активна корпоративная команда» (в 7 мероприятиях из 14);

«Самая активная семейная команда» (в 10 мероприятиях проекта);

«Самый спортивный муниципальный район» (организовавший 7 из 14 мероприятий на территории города)

Среди призов: медаль победителя, именная футболка, бейсболка, медальница, значок и подарки от партнеров. Участникам будут начисляться баллы сервиса «Я шагаю», которые также можно обменять на полезные подарки.