На Уральской Стали подвели итоги 2024 года и наградили передовиков

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подвел итоги работы в 2024 году. Корпоративными наградами отмечены передовики и ветераны производства.

Денис Сафин, генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь», отметил важность юбилейного 2025 года для комбината (70 лет), Новотроицка (80 лет) и Загорского трубного завода (10 лет). Он подчеркнул сложности 2024 года, связанные с падением спроса и цен, но отметил сохранение количественных показателей, реализацию инвестиционных проектов и социальных программ, а также двукратную индексацию зарплат.

Денис Галялхакович поздравил с государственными наградами 9 передовиков комбината. Указом Президента России № 892 от 17 октября 2024 года звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены: Александр Зверев, Юрий Солодилов, Юрий Морозов, Константин Бутенко, Олег Кузнецов, Ольга Скуратова. Звания «Заслуженный энергетик РФ» получили Юрий Волков и Николай Гревцов. Звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен Константин Дмитриев.

Благодарности вручены ветеранам предприятия со стажем более 35 лет, в том числе представителям трудовой династии Саитовых.

Сергей Журавлёв, управляющий директор предприятия, рассказал о сложностях 2024 года, связанных с рынком сбыта, и достижениях, несмотря на трудности. Он наградил результативных работников в области ОТиПБ, спорторганизаторов, наставников года, победителей программы «Фабрика идей».

Денис Меньшиков, глава Новотроицка, наградил Сергея Журавлёва Почетной грамотой Избиркома Оренбургской области и Благодарственным письмом Губернатора региона, а также отметил корпоративных волонтеров комбината.

Также награждены лидеры проекта «Создадим команду вместе» и победители конкурса на лучшее оформление цеха.